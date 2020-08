Vavoua: il dit non à sa fiancée le jour de leur mariage, elle tombe évanouie

Samedi 8-8 2020, Vavoua, ville située dans la région du haut Sassandra et dans le centre Ouest de la côte d’Ivoire a été le théâtre d’un mariage désastreux et digne d’un film Nollywoodien, selon Face cachée mag. Ci-dessous le récit .

Un mariage qui a complètement viré au ridicule et qui pourrait être classé en tant que le mariage le plus humiliant de l’histoire.

Entre monsieur GOLI-BI et mademoiselle JEANNE c’était une folle histoire d’amour, car leur rencontre datait de très longtemps.

Les deux amoureux s’étaient promis de rester inséparable. Cependant, le travail de son monsieur Goli-bi obligeait Jeanne de vivre l’amour à distance. Son mari travaillait à Abidjan et retournait à Vavoua toutes les deux semaines.

Cette situation avait durée plus de trois ans et le mari de Jeanne avait entamé les démarches afin que sa femme qui travaillait à Vavoua puisse le rejoindre à Abidjan.

Alors, le mari de Jeanne lui annonçait l mariage.C’est la joie chez Jeanne et tous les deux amorçaient les préparatifs.

le jour tant attendu arrivé. Et Jeanne superbement vêtue était magnifique dans sa robe de mariage.

Tout le monde était présent réuni dans la grande salle de la mairie pour l’échange de vœux et anneaux.

<< Mademoiselle Jeanne, souhaitez-vous prendre pour époux monsieur Goli-Bi ici présent >> ?

Un énorme OUII !!!

<< Monsieur Goli-Bi,souhaitez-vous prendre pour épouse Mademoiselle ici présente ? >>.

L’homme, regarda sa femme bien droit dans ses yeux et répondit froidement NON !!!

C’est la CONSTERNATION ! Jeanne terriblement offusqué coulait des larmes, prête à bondir sur son homme pour demander les comptes.

Mais monsieur Goli-Bi la devança.

<< cette femme que vous voyez ici ne me mérite pas ! pendant que je me tue à la tâche pour assurer notre avenir,madame me TROMPE avec ce type que voici ( Il met sa main dans sa veste et fait sortir des photos compromettantes de Jeanne avec son amant en plein acte)>>

C’est un CHOC pour tout le monde.Un véritable infamie pour la mariée et ses parents qui avaient tous baissé la tête.

Monsieur Goli -Bi faisait savoir à Jeanne que ce semblant mariage était son ultime cadeau. Après ces paroles,il pris la porte et s’en est allé avec ses parents.

Sous l’effet de la honte Jeanne s’écroulait.Mais la foule la fustige toujours.

Toutefois,d’autres n’ont point manqué de réprimer monsieur Goli-Bi pour cette MECHANCETE après avoir passé plusieurs années avec sa femme.

Sapel MONE

