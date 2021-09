Voici à quoi ressemblent 15 cellules de prison du monde entier

De plus en plus de gens sont en prison. Selon l’Institut de recherche sur les politiques criminelles, plus de 10,35 millions de personnes sont détenues dans des établissements pénitentiaires à travers le monde, soit en détention provisoire, soit en tant que criminels reconnus coupables et condamnés.

Par rapport à l’année 2000, le nombre total de femmes purgeant une peine de prison a augmenté d’environ 50 % tandis que la population carcérale masculine a augmenté d’environ 18 %. Mais les taux de population carcérale varient considérablement partout dans le monde. Par exemple, les États-Unis comptent 698 détenus par 100 000 citoyens, alors que le Danemark en compte 61. Et il y a d’autres différences aussi. Un prisonnier à un endroit pourrait avoir accès à des instruments de musique et à des jeux vidéo, mais pourrait se disputer un rouleau de papier toilette dans un autre.

Ipnoze a recueilli des photos de cellules de prison du monde entier pour vous montrer comment les différents pays traitent leurs criminels, et le contraste est révélateur. Les cellules de prison de cette liste varient de la basse sécurité à la sécurité maximale, et même si elles ne peuvent pas toutes être comparées directement, elles nous donnent une bonne idée de la façon dont les différents pays traitent les criminels.

2. Prison de Bastøy, à Horten, en Norvège

3. Prison de Luzira, à Kampala, en Ouganda

4. Prison pour femmes à sécurité moyenne de San Diego, à Carthagène, en Colombie

5. Prison de Halden, à Halden, en Norvège

6. Prison de Norgerhaven, à Veenhuizen, aux Pays-Bas

7. Penal De Ciudad Barrios, à Ciudad Barrios, à San Miguel, en El Salvador

8. HMP Addiewell, à Lothian, en Écosse

9. Prison Black Dolphin, à Sol-Iletsk, en Russie

10. Prison d’Onomichi, à Onomichi, au Japon

11. Prison de Champ-Dollon, à Genève, en Suisse

12. La prison de Maula, à Lilongwe, en Malawi

13. Prison civile d’Haïti, à Arcahaie, en Haïti

14. Prison Skien d’Oslo, à Oslo, en Norvège

15. Prison Landsberg, à Landsberg Am Lech, en Allemagne

