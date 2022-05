WhatsApp : l’astuce ingénieuse pour savoir le nom sous lequel vous êtes enregistré par un contact￼￼

Vous êtes utilisateur de WhatsApp et vous souhaitez savoir sous quel nom vos contacts vous ont enregistré dans leur carnet d’adresses ? Dans cet article, nous vous montrons une astuce pour le savoir.

Vous savez surement beaucoup de choses sur les fonctions du réseau social WhatsApp. Cependant, vous ne savez souvent pas sous quel nom ou pseudonyme, vos contacts WhatsApp, vous enregistrent. Car lors d’une conversation de groupe ou entre vous et un interlocuteur, quand l’on copie votre message pour répondre, il est marqué par « vous ». Et quand on vous envoie un message avec notification personnelle, c’est le symbole @ qui s’associe à propre identifiant, créé par vous-même.

Mais désormais, l’application vous permet de changer la donne. Et de voir sous quel nom ou pseudonyme, vos contacts vous ont enregistré dans leur répertoire. Voici l’astuce ingénieuse pour le savoir.

Première étape : mettre à jour WhatsApp.

Deuxième étape : entrez dans l’application et ouvrez la page d’une conversation où vous êtes curieux de connaître votre surnom.

Troisième étape : l’étape la plus fastidieuse, vous devez solliciter l’aide de votre interlocuteur. Il faut essayer de le convaincre de vous envoyer votre propre contact (qu’il détient dans son répertoire). Vous pouvez, par exemple, utiliser une excuse en lui disant que c’est une urgence, que vous devez la transférer immédiatement à un contact professionnel.

Il devra alors sélectionner l’option « partager » sur WhatsApp et « partager le contact », en vous choisissant comme destinataire du partage. Vous recevrez alors cette carte avec vos informations (telles qu’elles sont enregistrées). Et le subterfuge est là : vous pourrez découvrir le pseudo qu’il a choisi pour vous. Dans la précipitation, il n’aura pas le temps de le changer !

Autre méthode plus rapide, votre ami peut simplement sélectionner l’icône du trombone dans le champ d’écriture, choisir contact, revenir à votre carte et l’inclure dans le message. Le nom de la carte sera celui avec lequel vous êtes enregistré dans son carnet d’adresses.

