Williamsville: un chauffeur de taxi a terminé sa folle course dans un grand caniveau avec ses passagers

Ce jour samedi 25 septembre 2021, un chauffeur de taxi communal a atterri dans un caniveau alors que le taxi était chargé de passagers. Avec beaucoup de chance, l’accident n’a pas fait de blessé.

Scène spectaculaire digne d’un film nollywoodien ce samedi 25 septembre 2021 au carrefour deux plateaux à Williams ville. Un jeune chauffeur mal inspiré a atterri avec ses passagers dans un grand caniveau. Renseignements pris auprès de Monsieur Omar Abdel Kader, il ressort qu’à la réalité le responsable de cet accident n’est pas le véritable chauffeur du véhicule. L’heure de la prière ( 1h30 mn ) étant arrivée, le véritable chauffeur a confié son véhicule à un autre chauffeur pour suivre le rang en attendant qu’il finisse d’officier sa prière. C’était certainement la décision à ne pas prendre.

A son tout d’avancer, le chauffeur occasionnel va perdre le contrôle du véhicule dans le sens carrefour 2 Plateaux-2 Plateaux mobile. Après s’être débattu avec le volant pour tenter de maitriser le véhicule, il va terminer sa folle course dans un grand caniveau avec ses passagers à bord.

Avec beaucoup de chance, il y’a eu plus de peur que de mal. Le conducteur et les passagers sont sains et saufs. Fait surprenant, le chauffeur s’étant extrait de son véhicule en premier a toute de suite pris la poudre d’escampette laissant les passagers se débrouiller pour sortir.

Des volontaires sont tout de suite venus les aider à remonter le caniveau . Quand le vrai machiniste finit sa prière de 13h30, on lui donne la mauvaise nouvelle et apprend que l’indélicat chauffeur est nouveau et voulait se faire la main. Mal lui en a pris. Et les passagers ont eu une sacrée chance.

Bema Aboubacar

Comments

comments