Yopougon : 03 individus longtemps recherchés par les services de police pris juste après leur forfait. Les faits

Une Belle prise des hommes du Commisaire Kotty du 23 eme arrondissement, au cours de la nuit dernière. Des individus longtemps recherchés par les services de police ont été pris juste après leur forfait. Les faits.

Hier jeudi 25 Mars aux environs de 16 heures , une jeune Étudiante en larme arrive au commissariat du 23 eme de Yopougon Andokoi . Elle venait à peine de se faire agresser par 03 individus dans les environs de l’ancien cimetière de Yopougon /Andokoua.

Selon la jeune dame , ces trois individus armés de couteaux l’ont agressé et lui ont arraché son ordinateur portable et son téléphone portable de marque IPHONE. Aussitôt le Commissaire Kotty diligente une investigation immédiate sur le lieu indiqué . Cette investigation a permis d’appréhender dans les minutes qui suivent , les 03 auteurs de l’agression dont la jeune dame à été victime.

Ils ont été interpellés et conduit au poste de Police alors qu’ils avaient encore en leur possession un ordinateur portable et un téléphone portable de marque IPHONE. Présentés à la victime, elle a reconnu les 02 objets comme étant les siens et quant aux 03 interpellés, elle les a tous reconnus comme étant ses agresseurs.

Malheur pour eux , un autre plaingnant, avec des traces de sang sur lui, s’est présenté aussitôt au commissariat , ce dernier déclare être venu porter plainte contre les mêmes 03 individus , pour agression suivie de coups et blessures volontaires. Il affirme qu’après avoir agressé l’étudiante, ces 03 individus l’ont pris également comme cible.

Il faut préciser que ces 03 individus longtemps recherchés par les services de police sont des agresseurs notoire dans la zone d’Andokoi . Après les agressions des chauffeurs de taxis compteurs à des heures tardives, ils s’adonnaient à des agressions d’élèves en pleine journée devant l’ancien cimetière d’Andokoua .

Il seront déférés devant le parquet pour répondre de leurs actes.

Sapel MONE

