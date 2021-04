Yopougon: accident, la sortie de route d’un grumier conduit à la mort d’un conducteur de tricycle

Un chauffeur de gros camion a provoqué un accident de circulation dans la commune de Yopougon. Les riverains de la commune de Yopougon viennent d’assister à une scène incroyablement horrible en cette journée du 1er avril 2021 avec un grave accident de circulation. D’après les informations rapportées, dans la zone industrielle de Yopougon, la commune la plus peuplée d’Abidjan et plus grande du pays, le conducteur d’un gros camion, dont un grumier, a perdu le contrôle de son véhicule qui a fait une sortie de route et a fini sa course dans le décor en écrasant un tricycle et son conducteur non loin de la SICTA. Et malheureusement, le choc a été très violent et le conducteur du tricycle est passé de la vie à trépas sur le champ. C’est une vraie tragédie en ce début de mois d’avril que la commune de Yopougon vient de vivre elle qui est en effervescence et dans la joie depuis hier avec la libération de l’ancien Chef d’État monsieur Laurent Gbagbo. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille de la victime. Comme c’est triste !

Perle Lola

Comments

comments