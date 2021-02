Yopougon: projet de délocalisation des vendeuses de porc du site de Gabriel Gare

La viande de porc est très prisée dans la capitale économique, Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon. Les acteurs du porc au four installés sur le site de Gabriel Gare vont être délocalisés par la mairie de ladite commune, selon des informations concordantes. Sur les ondes de la radio de la paix ce samedi 13 février au journal de 8 heures, Madame Antoinette, opérant dans ledit secteur a affirmé ce qui suit : ” On veut nous mélanger avec les vendeuses de poisson. ” Poursuivant ses propos, elle a fait savoir que quand on veut rendre service à quelqu’un, on lui donne ce qui répond à son goût. Cette relocalisation des opérateurs du ” porc au four ” de Gabriel gare pourrait impacter négativement le chiffre d’affaires, car une baisse de l’affluence de la clientèle peut être envisageable avec cette délocalisation.

Quant à certains clients interrogés sur cette affaire de relocalisation, ils ont exprimé leur inquiétude et tristesse vu que ce lieu est hautement symbolique pour eux en matière de gastronomie à Yopougon.

Si l’on n’a pour l’heure, d’indice réel sur la situation géographique du futur lieu devant abriter les faiseurs du ” gabi show ” de Gabriel gare, il faut noter que ce changement de site n’est pas du goût desdits acteurs et clients. L’on ose espérer que les autorités municipales de Yopougon offriront un emplacement favorable à ce commerce qui occupe plusieurs jeunes.

