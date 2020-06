Zanzibar: un voleur retrouvé endormi dans une voiture

Après avoir volé chez un journaliste du nom Farouk Karim, un voleur a été emporté par le sommeil avant même de quitter le lieu du vol, il s’est endormi dans la voiture.

Le voleur qui est entré au domicile du journaliste Farouk Karim le week-end passé et a volé des vêtements, des chaussures, puis est monté dans la voiture de Farouk et a pris la vitre électrique , de là il n’a pas pu sortir de la voiture et y est resté jusqu’au matin. Il a été attrapé et remis à la police.

