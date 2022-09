États-Unis: Donald Trump et plusieurs de ses enfants poursuivis en justice pour fraude fiscale

L’ancien président américain Donald Trump et plusieurs de ses enfants sont poursuivis en justice pour fraude fiscale par la procureure générale de l’État de New York, Letitia James.

La procureure générale de l’Etat de New York a engagé mercredi des poursuites au civil contre l’ancien président américain Donald Trump en lien avec les activités de son groupe immobilier, montrent des documents judiciaires. La plainte, déposée auprès d’un tribunal de Manhattan, est le fruit de plus de trois ans d’enquête. Selon la procureure générale Letitia James, les investigations ont permis de fournir la preuve que la Trump Organization, qui gère des immeubles, des hôtels et des golfs, s’est rendue coupable de fraude fiscale en sous-évaluant la valeur de certains de ses biens afin d’obtenir des réductions d’impôts. L’ancien président nie toute malversation et dénonce une « chasse aux sorcières ». La Trump Organization juge infondées les accusations de la procureure, qui est démocrate. « Nous intentons une action en justice contre Donald Trump pour avoir violé la loi […] afin de générer des profits pour lui-même, sa famille et son entreprise », a déclaré la procureure lors d’une conférence de presse, un mois après l’audition de l’ancien président républicain par ses services à New York. Elle a précisé qu’elle réclamait 250 millions de dollars de réparations au nom de l’État de New York, ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour Donald Trump et ses enfants Donald Trump Jr, Ivanka Trump et Eric Trump.

Comments

comments