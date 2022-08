Trafic de carburant : Près de 1000 litres de gasoil saisis à Assuefry.

Un camion chargé de 17 bidons de gasoil a été intercepté, le dimanche 07 août 2022, par les éléments de la brigade d’Assuefry de la septième légion territoriale de la Compagnie de Bondoukou.

Ce camion benne en partance pour le Ghana a été intercepté d’Assuefry par les gendarmes de la brigade d’Assuefry qui ont procédé à l’arrestation du chauffeur.

Une enquête est en cours pour saisir les mis en cause.

Le directeur régional du Pétrole et de l’Energie de Bondoukou, Traoré Ousmane, avait exprimé sa détermination à lutter contre la contrebande de carburant vers le Ghana, lors d’une rencontre avec les gérants de stations de sa circonscription administrative, le samedi 06 août 2022.

Des rencontres avaient été initiées entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et la direction régionale du Pétrole et de l’Energie de Bondoukou, courant 20 et 27 juin.

“Cette pratique prend une ampleur au détriment de l’économie ivoirienne”, avait fustigé Le préfet de Bondoukou, Sory Sangaré. Il avait déploré le déplacement de camions qui se dirigent régulièrement vers le Ghana où le carburant coûte 1500 FCFA, contrairement au prix de 615 FCFA pratiqué en Côte d’Ivoire, en juillet.

Au total 1 265 bidons de 25 litres remplis de gasoil dans des camions et tricycles ont été saisis à la frontière Ivoiro-Ghanéenne, près de Bondoukou, avait annoncé le commissaire divisionnaire de police, préfet de police Bouadou Blaise Angbonon le vendredi 29 juillet 2022.

