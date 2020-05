Adama COULIBALY : Ministre de l’Economie et des Finances

Nomination

Ex-Directeur de Cabinet, ministère Auprès du Premier ministre, chargé de l’Économie et des Finances

Ministre de l’Economie et des Finances

Biographie

Nommé Ministre de l’Economie et des Finances depuis le 4 septembre 2019, M. Adama COULIBALY est un universitaire. Economiste chevronné, il a occupé de hautes fonctions au sein de l’administration publique ivoirienne après une riche et longue carrière internationale.

Curriculum Vitae

Titulaire d’un Doctorat d’Etat en Sciences Economiques obtenu à l’Université de Paris 2 Sorbonne Panthéon-France, M. Adama COULIBALY a démarré sa carrière en 1983 en tant qu’Enseignant-Chercheur à l’université d’Abidjan et au Centre Ivoirien de Recherche Economique et Social (CIRES).

Dès 1990, le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) lui ouvre ses portes. Il y occupera successivement les postes d’Economiste principal puis de Représentant résident adjoint avec la responsabilité de la gestion du bureau du PNUD au Burundi, dans un contexte de crise et de sortie de crise.

En 2008, M. Adama COULIBALY gravit un nouvel échelon dans cette importante organisation du système des Nations-Unies en accédant au poste de Directeur-pays. A ce titre, il a la responsabilité de la gestion quotidienne des bureaux du PNUD en GUINEE et en République Démocratique du Congo, avec un effectif de plus de 650 personnes.

Dans ce cadre, il a apporté un soutien très apprécié aux autorités congolaises dans le développement et la mise en œuvre de programmes stratégiques d’amélioration de la gestion des Finances publiques et de gestion axée sur le résultat.

En janvier 2014, M. Adama COULIBALY est rappelé dans son pays où il est promu Directeur de Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances. Il assumera ces hautes charges jusqu’au 4 septembre 2019, date à laquelle il est nommé Ministre de l’Economie et des Finances.

