Alain-richard DONWAHI : Ministre des Eaux et forêts

Nomination

Ex-Secrétaire du Conseil national de Sécurité (CNS)

Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense

Mardi 12 Janvier 2016

Biographie

Récemment Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, Alain Donwahi est le nouveau des Eaux et forêts depuis mercredi 19 juillet 2017.

Né le 1er Juillet 1962, Marié, 5 Enfants – FORMATION – SAINT MARTIN DE FRANCE, Pontoise BAC D (1980) – UNIVERSITE PARIS DAUPHINE Gestion Préparation du D.E.U.G.. (1980 – 1982) – CLAREMONT COLLEGES. Claremont Californie. B.A. in Business Economics (1983 – 1987) –

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Assistant Manager a la INTERNATIONAL LIQUIDATORS INC Los Angeles Californie, Société d importation et de distribution d articles de tout genres, spécialisée dans Ie WHAREHOUSE SALE"(1986-1987) - Rédacteur a la Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de la Cote d Ivoire B.I.C.I.C.I. (1987-1990) - Fondateur, Président Directeur Général d’EXCELL SA Société de Réalisations Agricoles et Industrielles Production et exportation de fruits et autres produits tropicaux Plantations d hévéa, de Bergamote (1990- ce jour) – Directeur Général de S.A.I.D. Société Agro-industrielle d huile essentielle, Unité industrielle d extraction d huile essentielle D agrumes (1992- ce jour) – Directeur Financier de DELBAU SA, Exportateur café/cacao agrée. (1993- 1998)

ACTIVITES

Jusqu`à sa nomination en tant que ministre, il était le Secrétaire du Conseil national de Sécurité (CNS)

