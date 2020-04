Albert Mabri TOIKEUSSE : Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Biographie

Albert Mabri Toikeusse, ministre du Plan et du Développent vient d`être fraîchement élu Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Il est président du Conseil régional de la région du Tonkpi.

Curriculum Vitae

DIPLÔMES

• Docteur d’État en Médecine (Université d’Abidjan)

• Master en santé publique (Washington University, USA)

• Plusieurs certificats dans les domaines de Santé et Environnement, de Prévention et de Gestion de crise aux USA (FBI), au Japon (KUMAMATO University) et au Mali (Centre de Recherche sur l`Énergie solaire)

DOMAINES DE COMPÉTENCES

• Santé au travail

• Santé et Environnement

• Santé communautaire

• Organisation communautaire

• Études d’impact Environnemental

• Prévention et Gestion des catastrophes

• Communication pour le changement de comportement (Promotion de la Santé et Prévention des Maladies)

INSTITUTIONS

• Ministre d`État, Ministre du Plan et du Développement du 13 mars 2012 à ce jour

• Ministre d`État, Ministre du Plan et du Développement du 1er juin 2011 au 08 mars 2012

• Ministre du Plan du 7 décembre 2010 au 31 mai 2011

• Ministre du transport du 7 avril 2007 au 12 février 2010

• Ministre de l´intégration du 28 décembre 2005 au 7 avril 2007

• Ministre d’État, Ministre de la Santé et de la Population dans le Gouvernement de Réconciliation Nationale du 13 mars 2003 au 28 décembre 2005

• Député à l’Assemblée Nationale (Circonscription de Zouan-Hounien) depuis le 10 décembre 2000

• Président de la Commission de l’Environnement de l’Assemblée Nationale jusqu’au 13 mars 2003

DIVERS

• Membre fondateur du Réseau des Parlementaires Africains Pour L’Environnement (PAE)

• Membre du Réseau des Parlementaires pour l’Action Mondiale (PGA)

• Membre de l’Association Américaine de Santé Publique (APHA)

• Membre de l’Association Internationale de Santé Rurale et Agricole basée au Japon

• Membre de plusieurs Assemblées Mondiales de la Santé et des Organisations Régionales de Santé

• Participant au sommet Mondial sur le Développement durable en 2002 à Johannesburg

• Membre Fondateur de l’Association Ivoirienne de Santé Rurale

• Membre des Conseils des Ministres de la CEDEAO, de l’UEMOA, de l’Union Africaine et de la CENSAD

• Gouverneur pour la Côte d’Ivoire à la Banque Africaine de Développement (BAD), à la Banque Islamique de Développement (BID), et à la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC)

• Gouverneur suppléant à la Banque mondiale

• Président de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique depuis le 25 mars 2013

Parcours politique

Ex-Président MEECI (Mouvement des Étudiants et Élèves de Côte d’Ivoire) Section de la Faculté de Médecine – Ex-Président de la Coordination des comités MEECI de l’Enseignement Supérieur – Délégué Général du PDCI–RDA aux Etats-Unis d’Amérique – Conseiller Général de Danané (Côte d’Ivoire) – Ex-Secrétaire Général Adjoint de l’UDPCI (Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d’Ivoire) – Depuis le 09 avril 2005 : Président de l’Union pour la Démocratie et pour la paix en Côte d’Ivoire.

Activités de Consultant et de Formation

En Santé, sécurité et hygiène au travail dans plusieurs entreprises ivoiriennes. – En Gestion des Ressources Humaines au Groupe KIBIO et à l’Institut National Polytechnique Houphouët BOIGNY (INP-HB) de Yamoussoukro – En Santé publique pour le compte de la Fédération internationale de la Croix Rouge, de l’OMS et de l’UNICEF en Côte d’Ivoire et au Niger

Informations supplémentaires

