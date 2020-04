Biographie : Amadou Gon COULIBALY

Qui est Amadou Gon COULIBALY?

Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat.

Nomination

Ex-Secrétaire général de la Présidence

Premier ministre

Mardi 10 Janvier 2017

Décoration

Premier ministre

Grand officier de l’ordre national du Mérite ivoirien

Mardi 7 Août 2012

Biographie

Après l’avoir promu Secrétaire général de la Présidence dès son accession au pouvoir en 2011, le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a renouvelé sa confiance en son fidèle compagnon en le nommant,Premier ministre, le 10e que connait la Côte d’Ivoire.

Curriculum Vitae

CARRIERE PROFESSIONNELLE



– Juin 2011 – Janvier 2017 : Ministre d`Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République,



– 2006 – 2010 : Ministre de l’Agriculture,



– Mars 2003 – Février 2005 : Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture du Gouvernement de Réconciliation Nationale,



– 1996 – 2000 : Directeur du Cabinet ICEF (International de Conseil d’Etudes et de Formation),



– Janvier 1994 – Décembre 1995 : Directeur Général Adjoint à la Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTx),



– Novembre 1990 – Décembre 1993 : Conseiller Technique de Monsieur le Premier Ministre, Chargé de la coordination et du suivi :

– de la mise en œuvre des politiques dans les secteurs de l’agriculture, des transports, de l’énergie et des Ressources Humaines (éducation et santé)

– des Entreprises Publiques

– des Grands Dossiers de projets d’investissements (Programmes Routiers, Projets Energie, etc.).





CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE



– Juin 1983 : Diplômé du CHEC -Centre des Hautes Etudes de la Construction (Paris),

– Juin 1982 : Ingénieur ETP – Ecole des Travaux Public (Paris),

– Juin 1977-1979 : Classe préparatoire aux Grandes Ecoles (Lycée Jean-Baptiste SAY – Paris),

– Juin 1977 : Baccalauréat série C (Lycée Moderne de Dabou).



CARRIERE POLITIQUE



Mandats électifs

– Depuis Mars 2001 : Maire de la commune de Korhogo,

– De 1995 à 1999 puis depuis 2011: Député à l’Assemblée Nationale.



Au Sein du Rassemblement des Républicains (RDR) :

– Depuis Mars 2006 : Secrétaire Général Délégué,

– De Février 1999 à Mars 2006 : Secrétaire Général Adjoint,

– De Juillet 1995 à Février 1999 : Secrétaire National chargé du Développement Economique,

– Depuis Juillet 1995 : Membre du Comité Central et du Bureau Politique.

