Biographie : Mamadou TOURE

Mamadou TOURE

Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Porte-parole adjoint du Gouvernement

Il était anciennement Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.Diplômé en Diplomatie du Centre d`Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) de Paris, Mamadou TOURE est titulaire d’un Master en Affaires Internationales obtenu à l’Ecole des Hautes Etudes Internationales (H.E.I) de Paris et d’un Exécutive Master en politiques et management du développement, obtenu à Sciences Pô Paris.

Mamadou TOURE a été conseiller technique chargé de la Jeunesse et des Sports à la Présidence de la République de 2011 à 2016. A partir de juin 2016, il a été nommé conseiller chargé de la Jeunesse et des Sports à la Présidence de la République par le Chef de l`Etat. En fonction à la Présidence, il était chargé, au sein du Secrériat Général, du suivi de l’action gouvernementale dans le secteur de la jeunesse et des sports. Il a suivi des projets tels que les jeux de la Francophonie 2017 (organisés par la côte d’Ivoire), la CAN 2021, la construction du stade olympique d’Ebimpé, le projet « inclusion social jeunes » de l’OCDE visant des études sectorielles sur les questions de jeunesse et l’appui à l’élaboration d’une politique nationale de jeunesse.

Avant de rejoindre le cabinet présidentiel, Mamadou TOURE a été conseiller technique dans plusieurs cabinets ministériels notamment, le Ministère de l’Intégration Africaine où il a travaillé sur des questions comme les Accords de Partenariat Economique et l’élaboration du budget de l’UEMOA, le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Il a été désigné par le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan en novembre 2012 pour piloter le comité technique de candidature de la Côte d’Ivoire pour l’organisation des Jeux de la francophonie de 2017. A ce titre, il a travaillé avec des experts et plusieurs cadres d’une dizaine de ministères. Lui et son équipe ont permis à la Côte d’Ivoire d’obtenir, en mars 2013, l’organisation de ces jeux. Le comité technique a ainsi reçu les félicitations du conseil des ministres.

Il a été Membre du comité de pilotage du comité national des jeux de la francophonie.

Mamadou TOURE représenta le Président de la République au Conseil National du Sport (CNS). Il est aussi membre de plusieurs conseils de gestion à ce même titre, notamment :

– l’institut Nationale de Jeunesse et des Sports (INJS),

– l’Office National du Sport (ONS)

– l’Office Ivoirien de Sports Scolaire et Universitaire (OISSU)

– le Comité technique pour la préparation de la CAN 2021





Depuis près de dix années, il a participé à plusieurs rencontres internationales initiées par l’Union Africaine, l’UNESCO, l’OIF, la Banque Mondiale, le BIT et l’AFD sur les problématiques liées à la formation et à l’emploi des jeunes.

Distinctions et publications

Mamadou TOURE est Officier de l’Ordre du Mérite National de Côte d’Ivoire depuis janvier 2013. Il a été distingué en mars 2013 à Bruxelles par le prestigieux forum du Crans Montana comme nouveau leader du futur. Cette distinction prime les jeunes de moins de 42 ans qui ont une bonne réputation au sein de leur communauté, un leadership et un parcours professionnel exemplaire. De septembre à octobre 2016, à l’invitation du gouvernement américain, il a pris part au prestigieux programme des visiteurs internationaux : Emerging Leaders.

