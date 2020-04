Côte d’Ivoire : Hamed BAKAYOKO Ministre d’Etat, Ministre de la Défense

Biographie

Hamed Bakayoko né le 8 mars 1965 à Abidjan, Secrétaire national aux Finances du RDR, il entre au gouvernement en qualité de ministre des Télécommunications et des Nouvelles technologies de l’ Information et de la Communication (NTIC) en mars 2003. Il était ministre d Etat, ministre de l`Intérieur et de la sécurité avant sa nomination, mercredi 19 juillet 2017, à la tête du ministère de la Défense.

Homme de média, Hamed Bakayoko est à l’âge de 25 ans le directeur de publication du quotidien “Le Patriote”.

A 28 ans, il prend les commandes de la première radio privée commerciale de Côte d’Ivoire, Radio Nostalgie.

En 2000, le voici PDG de Nostalgie Afrique. Sa présence dans les médias ne relève pas du hasard mais est plutôt le résultat d’une ambition saine. Déjà en classe de CM2, il crée et dirige le journal de son école.

Par la suite il dirige le Journal du Collège Moderne d’Adjamé et assume très jeune de nombreuses responsabilités à la tête de différentes associations estudiantines, notamment celle de l’Amicale des Elèves et Etudiants Ivoiriens au Burkina Faso (1986) et de la Jeunesse Estudiantine et Scolaire du PDCI (1990).

C’est donc sans surprise qu`il prend la tête du Conseil national des patrons de presse de Côte d’Ivoire.

Curriculum Vitae

Né le 8 mars 1965 à Abidjan

Expérience Professionnelle

2011: Ministre de L`Interieur

Mars 2003: Ministre des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

2000: Président Directeur Général de Radio Nostalgie Afrique.

1997: Représentant de Radio Nostalgie pour l`Afrique.

1993: Président Directeur Général de Radio Nostalgie Côte d`Ivoire

1991: Journaliste Directeur de Publication du Journal le PATRIOTE

Formation

1988 – 1990: DCEM I, 2ème Cycle d’Etudes de Médecine, Faculté de Médecine d’Abidjan

1985 – 1988: PCEM I – PCEM II, ESS.SA (Ecole Supérieure des Sciences de la Santé), Université de Ouagadougou

1985: DEUG I, I.M.P. (Institut de Math Physiques), Université de Ouagadougou

1984: Baccalauréat série D, Collège Notre Dame d’Afrique

1983: Bac probatoire D, Collège Notre Dame d’Afrique

Vie Associative et Culturelle

1978: Président de la Coopérative Scolaire à l’Ecole Primaire d’Adjamé.

1978: Rédacteur en Chef du Journal du Collège Moderne d’Adjamé

1980: Président de l’Association des Elèves et Etudiants Musulmans de Côte d’Ivoire, section CMA

1986: Président de l’Amicale des Elèves et Etudiants Ivoiriens au Burkina Faso

1983: Président JESPDCI (Jeunesse Estudiantine et Scolaire du PDCI)

2001: Président du CNPPCI (Conseil National des Patrons de Presse de Côte d’Ivoire).

Informations supplémentaires

Conférences internationales :

06 au 24 Novembre 2006: 17ème Conférence Ordinaire Plénipotentiaire de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), Antalya (Turquie)

12 au 17 Juillet 2006: Conférence Ordinaire Plénipotentiaire de l`Union Africaine des Télécommunications (UAT), Tripoli (Lybie)

8 au 11 Mai 2006: 6ème session des Ministres en charge des NTIC de la CEDEAO, Abuja (Nigéria)

04 au 06 Mai 2006: Sommet annuel de l`Investissement en NTIC en Afrique, Kigali (Rwanda)

18 au 20 Avril 2006: 1ère réunion des Ministres en charge des NTIC – Le Caire (Egypte)

07 au 15 Mars 2006: Conférence Mondiale de développement des Télécommunications – Dakar (Sénégal)

12 au 17 Février 2006: Participation au Forum Mondial dénommé « 3GSM World Congress » – Barcelone (Espagne)

14 au 17 Février 2005: Colloque sur la téléphonie mobile de troisième génération – Caen (France)

1er au 04 Novembre 2004: 1ère Conférence des Ministres en charge de la Science et de la Technologie – Abuja (Nigéria)

5 Septembre au 05 octobre 2004: 23ème Congrès Mondial de l`Union Postale Universelle (UPU) – Bucarest (Roumanie)

09 au 13 Aout 2004: Réunion des Ministres en charge des Télécommunications – Lomé (Togo)

24 au 25 juin 2004 : 6ème Session Ordinaire de la Conférence des Plénipotentiaires de l`Union Panafricain des Postes (UPAP) – Tunis (Tunisie)

04 au 10 Mai 2004 : « UIT Telecom Africa » – Caire (Egypte)

11 au 18 octobre 2003: « ITU Telecom 2003 » – Genève (Suisse)

29 au 30 Septembre 2003: 8ème Assemblée des Parties de RASCOM – Yaoundé (Cameroun)

22 au 23 Septembre 2003: Forum Microsoft des Chefs d`Etat et Membres de Gouvernements Africains – Johannesburg (Afrique du Sud)

04 au 05 Septembre 2003: Conférence des Ministres sur la Société de l`Information – Rabat (Maroc)

20 au 27 Aout 2003: 1ère session extraordinaire de la Conférence des plénipotentiaires de l Union Africaine des Télécommunications (UAT) - Abidjan (Côte d Ivoire)

