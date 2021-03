Côte d’Ivoire: la liste des candidats du gouvernement élus ou réélus après les votes

Les premies résultats des législatives en Côte d’Ivoire qui se sont déroulées dans le calme, samedi, sont annoncés lentement et sûremment par la (CEI).

Pour la première fois depuis dix ans, l’ensemble des principaux acteurs politiques ont participé à ces législatives, alors que l’opposition avait boycotté la présidentielle du 31 octobre 2020, marquée avant et après le scrutin, par des violences ayant fait des morts et près de 500 blessés.

Les bureaux de vote ont fermé à 18h00, puis le dépouillement a débuté. Les résultats sont donnés par la (CEI) au fur et à mesure du dépouillement.

Pour l’heure voici les ministres qui sont élus ou réélus après les législatives.

Kobenan Adjoumani, Patrick Achi, Amédée Kouakou, Kandia Camara, Amadou Koné, Anne Ouleto, Mamadou Touré, Hamed Bakayoko. Certains battus comme Moussa Dosso, Raymonde Coffie et Sidi Toure.

Cependant le militant de l’opposotion Maurice Guikahue a fait mordre la poussière à Odette Lorougnon a Gagnoa. Affi N’Guessan l’emporte haut les mains à son tour dans son fief. Quant à Jacques Ohouo, qui sans bruit, reste le maître du Plateau.

Adama Bictogo aurait confirmé à Agboville et Yasmine Ouegnin, reste incontestable à Cocody.

Un scrutin sans incidents majeurs et surtout sans mort. Le RHDP sans surprise va conserver sa majorité à l’Assemblée. Et face à lui, le PDCI, l’EDS, le FPI et l’UDPCI seront les principales forces de l’opposition.

