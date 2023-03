Côte d’Ivoire : Le Docteur Ibrahim Lokpo se met à la disposition du RHDP, ce que Touré Mamadou lui a dit

Le RHDP a enregistré, le jeudi 2 mars 2023, l’adhésion du docteur Informaticien Ibrahim Lokpo, haut cadre de l’administration publique depuis les précédents régimes.

Le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP) continue de ratisser large relativement aux nouvelles adhésions. Le parti au pouvoir a enregistré, le jeudi 2 mars 2023, l’adhésion du Docteur informaticien, Ibrahim Lokpo, haut cadre de l’administration publique, depuis les précédents régimes.

‘’Il n’y a pas meilleure équipe en Côte d’Ivoire que le RHDP’’

La cérémonie d’adhésion a lieu à Cocody Les 2 Plateaux, en présence du ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou, par ailleurs Porte-Parole Adjoint du RHDP qui représentait le Secrétaire Exécutif, Cissé Ibrahima Bacongo empêché, et de plusieurs cadres de la Région du Haut Sassandra.

Docteur Ibrahim Lokpo a expliqué les raisons de son entrée en politique par le fait qu’il a été choqué par la crise déclenchée à Saioua, sa région natale en 2020 suite à l’appel à la désobéissance civile de l’opposition qui a fait de nombreux dégâts. ‘’J’ai été interpellé en tant que fils de la région. Ainsi dans ma mission de recherche de paix entre les communautés Malinké, Baoulé et Bété, j’ai posé des actions qui ont porté des fruits et m’a aussi amené à créer un mouvement appelé GTP (Générosité-Tolérance-Patience)’’, a-t-il rappelé.

Il a expliqué qu’en 2, il a contribué à ramener la paix dans cette région. Il a insisté sur les qualités du Président de la République, Alassane Ouattara, ‘’ un grand homme et visionnaire’’, non sans ajouter que sa formation politique, le RHDP s’évertue depuis quelques années à faire de la Côte d’Ivoire, un pays développé et en paix. Pour lui, ‘’il n’y a pas meilleure équipe en Côte d’Ivoire que le RHDP’’.

‘’C’est pourquoi, j’ai décidé sincèrement d’être un homme politique et d’appartenir à cette équipe de rêve qu’est le RHDP’’, a-t-il expliqué. Il a saisi l’occasion pour remercier la haute direction du RHDP, particulièrement le Secrétaire Exécutif, Cissé Bacongo et demander au ministre Touré Mamadou de transmettre toute sa gratitude au Président de la République.

Le nouvel adhérent a reçu les félicitations du ministre Touré Mamadou

Pour sa part, le ministre Touré Mamadou a félicité Ibrahim Lokpo pour son adhésion au RHDP, la qualifiant d’acte historique. « Le Président de la République a été informé de votre adhésion qui était attendue depuis longtemps. Soyez le bienvenu et ceci démontre que le RHDP est véritablement un parti de rassemblement de tous les Ivoiriens’’, a-t-il souligné.

Le porte-parole adjoint du parti présidentiel a demandé au nouvel adhérent de se considérer depuis le jeudi 2 mars 2023 comme un cadre du RHDP et de multiplier des activités politiques et sociales non seulement dans sa région du Haut Sassandra mais partout en Côte d’Ivoire.

Comme tous les nouveaux adhérents, Dr Ibrahim Lokpo a reçu les Statuts et Règlements Intérieur du RHDP, une écharpe qui matérialise son adhésion au RHDP ainsi qu’un pagne à l’effigie du parti.

