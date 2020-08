Côte d’Ivoire: le président Ouattara mise sa confiance sur Hamed Bakayoko

Abidjan, Le président de la République, Alassane Ouattara, a affirmé lundi 03 août 2020 à sa résidence privée à Abidjan, que son nouveau Premier ministre, Hamed Bakayoko, fera du bon travail dans sa nouvelle fonction.

« Hamed mérite la place qu’il a et je lui fait confiance. Je sais qu’Hamed fera du bon travail et il fera un très bon chef d’équipe », a assuré Alassane Ouattara aux populations du district du Woroba venues lui témoigner leur reconnaissance pour le développement apporté à leur localité et pour la nomination de leur fils Hamed Bakayoko en tant que Premier ministre.

Pour le chef de l’Etat, le nouveau Premier ministre saura valablement continuer l’œuvre de développement entamée par son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly.

« Hamed est mon fils comme l’était Amadou Gon Coulibaly. Je suis très fier de lui pour cette longue période de confiance, de vie et de courage depuis bientôt 30 ans », a déclaré le chef de l’Etat.

« Nous sommes une équipe et nous avons une ambition pour la Côte d’Ivoire et la Côte d’Ivoire continuera d’avancer dans la paix. Nous avons besoin de votre soutien et de vos prières », a conclu Alassane Ouattara en présence des Grands Imams du Woroba.

Le nouveau Premier ministre a été nommé jeudi, en remplacement de feu Amadou Gon Coulibaly décédé le 08 juillet suite à un malaise. Hamed Bakayoko conduira un gouvernement de mission à trois mois des élections présidentielles.

Melv sage

Comments

comments