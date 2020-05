Côte d’Ivoire : le professeur Adama Diawara a pris officiellement fonction ce jeudi

Nommé le 13 mai 2020 par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, à la tête du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), le professeur Adama Diawara a pris officiellement fonction ce jeudi 14 mai.

La cérémonie de passation de charges entre le ministre sortant, le Docteur Albert MabriToikeusse et le nouveau ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Professeur Adama Diawara, s’est déroulée au 20ème étage de la tour C au Plateau-Abidjan, en présence de la représentante du Gouvernement.

