Kandia CAMARA

Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

Biographie

Curriculum Vitae

CURSUS SCOLAIRE

1980 : BAC A4

1983 : Certificat d’Aptitude Pédagogique pour les Collèges Modernes à l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan

1985 : C1 d’Etudes Africaines -Licence d’Anglais à la Faculté des Lettres à l’Université Nationale d’Abidjan

1992 : Certificate of Advanced Studies in Education (E.S.P.)

Diplôme de fin d’études du 1er cycle universitaire à l’Université de Lancaster en Angleterre

CARRIERE PROFESSIONNELLE

1983–1984 : Professeur d’Anglais au Collège Moderne de Cocody

1984–1986 : Professeur d’Anglais au Collège Treich-laPlène

De 1986 à 2002 : Professeur d’Anglais de spécialité (English for Specific Purposes) au Lycée Professionnel hôtelier d’Abidjan

CARRIERE SYNDICALE

1978–1980 : Présidente du Mouvement des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire (MEECI) du Lycée Moderne des Jeunes Filles de Bouaké

1987–1991 : Membre du Bureau National du Syndicat National des Enseignants du secondaire de Côte d’Ivoire (SYNESCI)

1989–1991 : Membre de l’Association des Femmes Enseignantes de l’Afrique Francophone

CARRIERE POLITIQUE

1990 : Fondatrice du Comité de Rassemblement et de Sensibilisation des Femmes pour le PDCI-RDA (CORASEF – PDCI RDA)

1990–1994 : Conseillère Municipale à la Mairie de Cocody

Secrétaire Générale du Bureau National de l’Union des Femmes du PDCI (UFPDCI)

Depuis 1994 : Membre du Comité Central du RDR

1994–1998 : Secrétaire Générale du Rassemblement des Femmes Républicaines (RFR)

De Août 1998 à Mai 2006 : Présidente Nationale du Rassemblement des Femmes Républicaines (RFR) et Membre du Secrétariat Général du RDR

De septembre 2003 à Novembre 2010 : Conseiller Spécial du 1er Ministre du Gouvernement de Réconciliation Nationale et de Transition de Côte d’Ivoire

Depuis le 4 mars 2006 : Secrétaire Générale Adjointe chargée de la Formation, de l’Animation, de la Solidarité et Porte-parole adjointe du RDR

Depuis 2006 : Vice-Présidente du réseau international des femmes libérales

Du 4 Décembre 2010 au 1er juin 2011 : Ministre de l’Education Nationale, Ministre déléguée à l’Enseignement Supérieure et à la Recherche Scientifique, à l’Enseignement Technique et à la Formation Professionnelle, à la Femme, Famille et Affaires Sociales

Du 1er Juin 2011 au 14 Novembre 2012 : Ministre de l’Education Nationale

Du 22 Novembre 2012 au 10 juillet 2018: Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique

Depuis le 10 juillet 2018: Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

Depuis mars 2001 : Adjointe au Maire de la Commune d’Abobo

Depuis 2011 Député de la commune d’Abobo

CARRIERE SPORTIVE

1974–1980 : Championne de Côte d’Ivoire de Hand Ball

1981 : Championne d’Afrique de Hand Ball

LANGUES PARLEES

Français

Anglais

Espagnol

Distinctions et publications

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Commandeur de l’ordre du mérite de l’Education Nationale

Commandeur de l’ordre du mérite sportif de Côte d’Ivoire

