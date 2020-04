Kobenan Kouassi Adjoumani : Ministre des Ressources animales et halieutiques

BIOGRAPHIE DU MINISTRE KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI

Originaire de l’est de la Côte d’Ivoire, le Ministre KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI est né à Amanvi dans le département de Tanda en 1963. Il est titulaire d’un baccalauréat série A2 obtenu au Lycée Moderne de Bondoukou, d’une licence es lettres modernes à l’Université d’Abidjan/Côte d’Ivoire de linguistique appliquée et un certificat d’Aptitude Pédagogique à l’enseignement secondaire (CAPES), option lettres modernes à l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan, en 1989.

Le Ministre KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI est aussi diplômé en communication du « training vidéo » de présentation efficace de Dale Carnegie.

Professeur de Français au Lycée Léboutou de Dabou de 1989 à 1995, il est élu Député à l’Assemblée Nationale en 1995.

Réélu Député de façon continue jusqu’à la législature en cours, le Président sortant du Conseil Général de Tanda, le Ministre KOBEANAN KOUASSI ADJOUMANI est entré pour la première fois dans un gouvernement en Côte d’Ivoire en août 2002. Il prend en charge le département de la Production Animale et des Ressources Halieutiques. Ce, jusqu’en 2005 où il part du gouvernement. Président de la Commission des Affaires Sociales et Culturelles de l’Assemblée Nationale et Conseiller Spécial à la Primature en 2008. Il est aussi titulaire de trois (03) distinctions honorifiques : diplôme Paul Harris Fellow du meilleur agent de développement en 2008 au Etats-Unis, ambassadeur de la paix de la Fédération pour la Paix Universelle en 2005 et Commandeur dans l’ordre de mérite agricole ivoirien.

Vice-président du Bureau Exécutif National du Mouvement des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire (MEECI) de 1988 à 1990, le Ministre KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI a été Vice-président du groupe parlementaire PDCI-RDA de 2000 – 2002. Il est aujourd’hui membre du bureau politique du PDCI-RDA.

Marié et père de six (06) enfants, le ministre KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI a pour centres d’intérêt, l’agriculture, la production animale, la pêche, la politique, la littérature et le sport.

