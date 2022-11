Le Premier Ministre fixe l’objectif 2023 de l’action gouvernementale autour d’une dizaine de priorités

aLe Premier Ministre, Patrick Achi a présenté ce samedi 12 novembre 2022, à Yamoussoukro, la dizaine de priorités qui devront être au centre de l’action gouvernementale en 2023. C’était au cours de l’ouverture du séminaire gouvernemental sur le bilan 2022 de l’action gouvernementale et le Programme de travail gouvernemental 2023.

“L’objectif visé est de disposer, dès décembre, d’un programme d’activités structuré et cohérent, qui permette d’optimiser l’exécution des projets durant l’année et de se concentrer sur la dizaine de priorités de notre action gouvernementale”, a indiqué le Premier ministre à l’attention des membres du gouvernement.

En point 1, Patrick Achi a évoqué les projets sociaux, avec notamment le deuxième Programme social du gouvernement PSGOUV2. Selon le Chef du gouvernement, ce programme doit être accéléré en matière d’accès à la santé, à l’électricité, à l’eau potable pour toujours réaffirmer la solidarité de la Nation vis-à-vis des populations fragiles en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans les zones frontalières.

La poursuite et l’accélération des grands chantiers d’infrastructures en cours, qui doivent une fois achevés être des véritables « boosters » de la croissance économique du pays, constituent la deuxième priorité.

Pour le point 3, Patrick Achi s’est appesanti sur l’amélioration de la productivité, en particulier dans le secteur agricole, pour assurer la souveraineté alimentaire et faire de la Côte d’Ivoire le grenier de la sous-région.

Quatrièmement, il s’agira de privilégier la transformation locale des matières premières, pour plus de création d’emplois et de valeur ajoutée sur l’ensemble des chaines de valeur.

En point 5, le Chef du gouvernement a évoqué l’amélioration du capital humain, avec notamment le renforcement de la complémentarité entre l’enseignement général, l’enseignement technique et la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, l’accélération de la généralisation de la CMU.

Pour le point 6, l’accent est mis sur l’accélération du développement du secteur privé pour une économie plus compétitive et inclusive, à travers l’opérationnalisation effective du nouvel écosystème mis en place, afin de générer toujours plus d’emplois pour insérer durablement notre jeunesse.

L’impulsion donnée à la production de logements sociaux constitue la septième priorité. Quand l’accélération du processus de digitalisation de l’économie et de modernisation de l’administration publique constitue la priorité huit.

Les points 9 et 10 concernent respectivement l’identification des populations et des entreprises, avec l’attribution d’un numéro d’identifiant unique à chacun ; et la lutte contre la corruption, le renforcement de la gouvernance et la promotion de la culture du résultat.

Le Premier Ministre a indiqué qu’au terme des travaux, les priorités seront traduites par ministère en feuille de routes, afin de disposer d’une matrice des livrables, qui servira de base à l’élaboration du catalogue des réalisations en fin d’année 2022.

“L’année 2023 constitue une année charnière, vous le savez, qui doit nous amener à achever des projets stratégiques pour accueillir des grands évènements internationaux, comme la Foire commerciale Intra-Africaine et la CAN 2023 en janvier 2024”, a rappelé Patrick Achi.

Le séminaire gouvernemental qui s’est ouvert ce samedi 12 novembre 2022 durera 48 heures.

Comments

comments