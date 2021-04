Mariatou Koné, le nouveau ministre de l’Education Nationale de l’alphabétisation. Qui est-elle véritablement?

Mariatou Koné est professeure d’anthropologie à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody et vient d’être nommée ce 6 avril 2021, ministre de l’Education Nationale de l’alphabétisation.



BIOGRAPHIE

Femme de la cinquantaine et première d’une famille de huit enfants, Mariatou Koné est mère de trois enfants. Musulmane, elle est membre du réseau des Femmes Musulmanes d’Afrique-Section Côte d’Ivoire (REFMA-CIE).



ÉDUCATION

Une fois avoir fini ses études primaires à l’école primaire catholique (EPC) pour filles de Daoukro de 1971 à 1977, sanctionnées par le Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) et sa réussite à l’examen d’entrée en Sixième, Mariatou Koné a effectué une partie de ses études secondaires au Lycée Félix Houphouët Boigny de Korhogo puis au Lycée Moderne de Sassandra et enfin au Lycée moderne de Man.

Avec le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) en 1981 puis le baccalauréat série A4 en 1984, elle est orientée en sociologie à l’Université Nationale de Côte d’Ivoire à Abidjan où elle réussit le Deug 1 en 1985, le Deug 2 en 1986, la licence en 1987 et la maîtrise en juin 1988.

Grâce à une bourse du Ministère de la Recherche Scientifique de Côte d’Ivoire, Mariatou Koné poursuit ses études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de Marseille en France. Elle y obtient le DEA en Sciences Sociales en 1990. Par ses résultats exceptionnels, elle bénéficie en plus de la bourse, d’une allocation de recherche de l’ORSTOM.

En septembre 1994, elle soutient le doctorat d’anthropologie (thèse unique) et le réussit avec la mention très honorable avec félicitations du jury, sur le thème « être encadreur agricole en Côte d’Ivoire : principes et pratiques (le cas de Sakassou) », sous la direction du professeur Jean‑Pierre Olivier de Sardan.



PARCOURS PROFESSIONNEL

En mai 2012, elle est nommée directrice coordonnatrice du Programme national de cohésion sociale (PNCS) En avril 2015, elle en devient la directrice générale. Le 12 janvier 2016, elle est nommée ministre de la solidarité, de la cohésion Sociale et de l’indemnisation des victimes. Le 11 janvier 2017, elle se voit attribuer le Ministère de la femme, de la protection de l’enfant et de la solidarité. Le 10 juillet 2018, elle est nommée ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté.

Elle est experte et consultante internationale dans plusieurs domaines. Ses champs de recherche couvrent les problématiques foncières en Afrique, le développement rural, le genre, la santé, éducation, cohésion sociale et, depuis le milieu des années 2000, la question de la vulnérabilité des femmes ivoiriennes. C’est à ce titre qu’elle fut chargée de coordonner le programme national de cohésion sociale à partir de 2012.

Elle est coordinatrice du Laboratoire d’Etudes Environnementales et Foncières de Côte d’Ivoire (LEEFCI) et membre de plusieurs réseaux scientifiques internationaux dont Landnet West-Africa, la Chaire UNESCO Alimentation Du Monde (ADM), le « Réseau de formation et de recherche en socio-anthropologie de la santé en Afrique de l’Ouest » (REFASA), l’Association euro-africaine pour l’Anthropologie du changement social et du Développement (APAD), le Réseau International des Acteurs Emergents (RIAE), l’association des femmes chercheurs de Côte d’Ivoire.

Depuis 2013, elle est médiatrice pour la Paix de la CEDEAO et du WANEP. Aujourd’hui, elle est Ministre de l’éducation nationale.

Sapel MONE

