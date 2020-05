Mme Raymonde GOUDOU COFFIE : Ministre de la Culture et de la Francophonie

Biographie

Raymonde Michèle Goudou Coffie a occupé le poste de Ministre de la santé et de l`hygiène publique. Elle vient d`être nommée Ministre de la Culture et de la Francophonie.

Curriculum Vitae

FORMATION UNIVERSITAIRE



1984 : Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie à l’U.E.R de Pharmacie de Caen (France)





STAGES INTENSIFS ET SEMINAIRES DE FORMATION



2003 : A bénéficié de l’international visitor program organisé par l’Ambassade des États-Unis sur les sujets touchants de la Démocratie, des droits de la femme dans le règlement des conflits, de la recherche de financement ,de développement et de l’implication des femmes dans les domaines politico-économiques (Washington, phoenix, Texas, Seattle, New York)

2007 : A présenté une conférence à l’Ambassade des États-Unis sur l’ETHIQUE (Cote d’Ivoire)

2007-2010 : Membre du comité de rédaction du DSRP (document stratégique de réduction de la pauvreté)

14 au 17 Février 2008 : 9e Congrès de l’organisation Panafricaine des femmes en Afrique du Sud.

Distinctions et publications

Mars 2008 : Chevalier dans l’Ordre du Mérite National

Juillet 2008 : Officier dans l’Ordre National de la Santé

LOISIRS

2006 : A participé à la Coupe du Monde en Allemagne

2006 : A participé à la CAN en EGYPTE

2010 : A participé à la Coupe du Monde en Afrique du Sud

Lecture, Cuisine, Football

A fait de nombreux voyages à travers le monde( Europe, États-Unis, Chine et Japon, Afrique du Nord et Afrique du Sud, Afrique de l’Est, Afrique Centrale).



ACTIVITES PROFESSIONNELLES

1984-1986 : Pharmacien chef du Laboratoire et de la pharmacie du CHR de Yamoussoukro (Cote d’Ivoire) Depuis 1986 : Propriétaire de la Pharmacie APPAUL à Daloa 2000-2002 : Conseiller Technique du Ministre des Sports et loisirs chargée des projets et de la mobilisation des ressources 2005 : Membre de pharmaciens sans frontière 2002: Présidente de l’Inner-Wheel Club d’Abidjan (épouse de rotariens) Distinction PAUL HARRIS FELLOW du Rotary International 2002-2004: Membre du comité interministériel de la Cellule Solidarité et Action Humanitaire du Ministère de la Solidarité, des Affaires sociales et des Handicapés chargée de la confection des kits de médicaments en direction des zones sinistrées du centre et de l’ouest de la Côte d’Ivoire. 2003-2011 : Membre fondateur de la coalition des femmes Leaders de Côte d’Ivoire (CFELCI) Membre du conseil d’Administration de la coalition des femmes Leaders de Côte d’Ivoire 2005 : Première vice Présidente de la CFELCI 2006 : Présidente du comité d’organisation du 1er FORUM sur le LEADERSHIP FEMMININ organisé par la CFEL.CI 2006-2007-2008 : Observatrice Internationale pour les élections 2008 : Présidente de la formation OUYINE Fin 2008-Mars 2009 : Présidente de la Commission bénévole, hébergement du 1er Championnat d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire (COCHAN)Informations supplémentaires

Situation Familiale : Mariée, mère de deux enfants.

