Paris : Gon-Coulibaly est dans le coma et sous assistance respiratoire, Ouattara bientôt en France ( Chris Yapi)

ALERTE – ALERTE – ALERTE

ADO À PARIS POUR DÉBRANCHER AGC

Contrairement aux démentis officiels du Gouvernement ivoirien, Chris Yapi vous dit avec la plus grande CERTITUDE que le Premier Ministre Amadou Gon-Coulibaly est dans le coma et sous assistance respiratoire. Son pronostic vital est engagé et le déclin semble irréversible. Le Coronavirus dont il était victime a malheureusement altéré l’état de son cœur fragile. Le Président Ouattara s’apprête à aller à Paris le dimanche 10 mai pour décider avec la famille biologique du sort du Premier Ministre Gon Coulibaly. Ils vont devoir répondre à cette douloureuse question : faut-il le débrancher ou le laisser survivre dans un état végétatif pour le reste de sa vie ? La décision sera prise lors de ce voyage. Le Président Ouattara semble-t-il est totalement consterné. L’intérimaire Hamed Bakayoko est aux aguets et ne veut pas lâcher la Primature, mieux il veut s’imposer comme le candidat du RHDP à la présidentielle. Je certifie sur l’honneur que ce qui est écrit ici est strictement authentique. Toute tentative de négation est vaine. Il n’y a que quelques jours d’attente pour que la vérité éclate aux yeux de tous !

CHRIS YAPI NE MENT PAS.

