Patrick ACHI : Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République

Ministre chargé des Relations avec les Institutions par intérim.

Biographie

Il fait l`unanimité sur ses compétences. D`où sa longevité gouvernementale. Réhabiliter un réseau routier en piteux état, donner à tous les Ivoiriens accès à l`eau potable, organiser le transfert de la capitale à Yamoussoukro, etc: autant de défis à relever pour ce quadragénaire entré sur le tard en politique, après une carrière de consultant. Il a fait partie des ministres issus du vieux Parti démocratique de Côte d`Ivoire (PDCI), jusqu`à la dissolution du gouvernement, le 12 février 2010.

Date et lieu de naissance : 17 novembre 1955 à Paris

Situation matrimoniale : Marié, Père de 3 enfants

Issu du PDCI d’Henri Konan Bédié, Patrick Achi (55 ans) a gagné ses galons dans les gouvernements successifs de l’ère Gbagbo.



Patrick Achi a gagné ses galons dans les gouvernements successifs de l’ère Gbagbo



Cet ancien consultant en énergie électrique et expert-comptable est parvenu à boucler le projet majeur de la construction du troisième pont d’Abid¬jan ; aujourd’hui, c’est lui qui pilote les plus gros ouvrages – notamment la réhabilitation des routes ivoiriennes. Patrick Achi caresse également le rêve de construire un tramway à Abidjan. Mais son ambition immédiate est d’être élu député dans la circonscription d’Adzopé (Sud), sa ville natale.

Curriculum Vitae



FORMATION



1979 : Maitrise de Physique à l’Université de Côte d’Ivoire

1981 : Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Supérieur d’Electricité de Paris de Paris

1981 : Certificat d’Etudes Economiques et Juridiques de l’Université de Paris 1,

Sorbonne

1983 : M.S Management, Université de Stanford, Californie, Etats-Unis

1983-1991 : Formation Professionnelle régulière en Conseil en Management au Centre

de formation international du Cabinet Arthur Andersen à Chicago, Illinois, Etats-Unis.

EXPERIENCE

1983-1987 : Arthur Andersen – Paris (Division Conseil)

1988-1991 : Arthur Andersen – Abidjan – Chef de mission

1988 : Directeur technique couvrant les divisions Conseil des bureaux de Douala, Dakar,

Lomé et Abidjan

1992 : Fondateur-Associé et Cabinet Stratégie § Management Consultant (SMC)

1997-1999 : Commissaire du Gouvernement près la CIE agissant également comme

Conseiller ministre de l’Energie

1999 : Président du Conseil d’Administration de la Société d’Opération Ivoirienne

d’Electricité (SOPIE)Distinctions et publications

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Chevalier de l’Ordre du Mérite Ivoirien

AbidjanTV

Comments

comments