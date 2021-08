Bon à savoir sur la chaînette au pied

Voici ce qu’il faut savoir sur la chaînette au pied.

👉🏿Le langage Ancestral codé de nos parures, joailleries symboles de noblesse dans les temps immémoriaux , c’est-à-dire, avant l’arrivée de l’Homme blanc en Afrique Noire.

👉🏿Le port de la chevillère (chaînette autour du pied) est une culture intrinsèque Africaine pervertie par la colonisation et l’esclavage, sans parler des religions importées ( l’impérialisme).

👉🏿Chez les hommes, le pied droit représentait la force, la vigueur, la virilité, des responsabilités, mais aussi chez les femmes qui avaient un rôle très important au sein de la communauté.

👉🏿Tandis que chez les femmes c’était toujours autour du pied gauche qu’elle s’attachait.

👉🏿On pouvait donc mesurer l’importance de la personne qui en avait par le nombre de chainettes qui caractérisait, la classe sociale, l’influence, la richesse, etc… Car ces symboles étaient des signes de noblesse dans notre société.

👉🏿C’était nos symboles Ancestraux de beauté, d’élégance, de charme, de séduction et de pouvoirs.

👉🏿Les hommes et les femmes se paraient des bijoux les plus beaux et les plus précieux en fonction de leur rang social.

