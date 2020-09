Côte d’Ivoire: “ils m’ont violé, sodomisé à tour de rôle, alors que je répondais juste à une invitation” une internaute

image d’illustration

Je me suis faite avoir par un homme sur Facebook. ” (Faits raconté par une jeune Ivoirienne de 22ans )”. J’ai rencontré Franck le 22 juillet 2020 sur le forum TDN. J’avais publié un poste sur les natifs de septembre c’est ainsi qu’il a commenté et m’a écris en Inbox. J’ai toute de suite ouvert son profil et j’ai pu voir que nous avions 2 amis en communs.

Le soir vers 22h alors que je m’apprêtais à aller-dormir, il m’a écris sur messenger, nous avons discuté quelque minutes puis il m’a proposé d’aller sur whatsapp chose que j’ai refusé. Le lendemain matin à mon réveil, j’ai vu qu’il m’avait laissé un message sur messenger : “bon réveil sweet girl” avec une photo de lui au bord de la mer. J’ai juste répondu par un sourire et je me suis apprêtée pour l’école car je suis étudiante en licence d’économie dans une grande école de la place. C’était donc ainsi pendant trois jours, on s’écrivait comme ça de temps à autre sans plus.

Le samedi qui a suivi, il m’a demandé mon numéro et j’ai finalement accepté de lui donner. Franck m’a fait un transfert de 10mille francs sans même me dire que le transfert était de lui. Quelque minutes plustard alors que je cherchais à savoir l’origine de ces unités, il m’a appelé et a souhaité qu’on se rencontre vers l’église St jean de Cocody car il voulait m’inviter à Blockhauss pour manger du riz au soumara avec pintade. Comme j’aime bien cette recette j’ai accepté.

Ce fut ma plus grande erreur de ma vie. Je me suis donc préparée et j’ai pris Warren au 2 plateau Mobile pour descendre à St jean. Franck est arrivé 15 minutes après moi, précisément autour de 18heures au lieu de rdv. Nous somme allés à Blockhauss et nous avons mangé. Apres le repas j’ai demandé à partir chez moi et il a proposé de me déposer. Il était 23h05 par la.

Je commençais bizarrement à me sentir toute lourde alors que je n’avais pas bu d’alcool ce soir là. Quand je suis montée dans la voiture j’ai fais une prière car je n’étais pas sûre de reconnaître mon chemin. Apres quelques minutes de trajet, je me suis endormie. À mon réveil, il était 06heures du matin. Je me suis réveillée toute nue couchée sur un lit dans un studio meublé , et je ne savais où la maison était située. J’entendais sous la douche la voix de 3 hommes qui se douchait en chantant. Devant la télévision, je voyais 3 jeunes hommes qui jouaient au jeux vidéo en fumant des chicha et qui étaient habillés d’un simple caleçon. Et près de moi était couché un homme qui dormait tout nu, mais ce n’était pas Franck.. Je sentait d’étranges brûlures dans mes parties intimes avant et arrières et je réalise que j’avais été soigneusement épilee.

Sur le lit je voyais des flacons de lubrifiant et des sexes en caoutchouc de grandes tailles… Je me suis mise à pleurer et sans demander à personne j’ai porter mes vêtements et je suis rentré chez moi. Aucun de ces hommes ne m’a posé une seule question. À la sortie j’ai réalisé que j’étais dans le quartier de Marcory remblais. J’avais un peu d’argent sur mon orange money. J’ai fais un retrait et j’ai payé mon taxi. En me connectant sur Facebook j’ai vu que Franck m’avais bloqué de partout whatsapp et Facebook. Jusqu’à ce jour, je n’ai pas pu le dire à mes parents ni même à mon copain. 2 jours plûtard je suis retourné dans cette résidence car je voulais porter une plainte mais on m’a annoncé que c’était une résidence meublée. Donnez moi des conseils car je veux me suicider.. J’ai mal. J’espère que je n’ai pas été filmé, je n’arrive plus à manger ni à étudier.

Melv Sage

Comments

comments