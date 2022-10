LA bibliothèque Atchan Patrice Koutouan, explique l’histoire de Yopougon

Yopougon, aujourd’hui quartier cosmopolite de la ville d’Abidjan, avec ses maquis, ses bars, bonnes ambiances, était à l’origine le nom d’un groupe de Tchaman (ébrié), communément appelé Goto Yopougon, composé de 3 villages : Yopougon Kouté, Yopougon Santé et Azito. NB Le terme Goto, désigne en langue Tchaman, une confédération de villages dans un objectif, sécuritaire, administratif et religieux.

Les 3 villages de Yopougon, ne concernent que le découpage traditionnel; mais le découpage administratif du quartier, inclus en plus de ces 3 villages, les villages de Niango (Lokoa, Djèmin), Béago, Andokoua, etc… soit environs 11 villages et plusieurs quartiers.

Le nom Yopougon, tire ses origines de deux versions dont : 1 Celle désignant le site où le patriarche du nom de Yopou, accueilli les migrants, venus du village Bidjan de N’sègon, lieu où ils trouveront refuge. 2 Le site de tolérance, de pardon, mot se découpant en 2 substantifs ; «yôpô», qui désigne en langue Tchaman, la tolérance, le pardon et «gon», site, improprement orthographié Yopougon. Les villages traditionnels de Yopougon, étaient incrustés dans une végétation dense, les seules rues larges et bien entrenues, étaient perpendiculaires à la lagune.

A cette période, plus de la moitié des habitants de la ville habitait dans les quartiers périphériques de Yopougon et d’Abobo, un quartier de petits commerçants et artisans. Yopougon, ne prendra l’allure de quartier moderne qu’en 1970, avec la construction des maisons par les sociétés immobilières (SICOGI, SELMER, SOGEFIA) ; mais aussi par l’implantation en 1974 d’une série d’usine, dont celle de fabrication de «blue jeans» de marque Wrangler et en 1986 l’ouverture d’une unité de production de Yaourt pour ne citer que ces 2 usines.