Côte d’Ivoire : l’humoriste, comédien Papitou a perdu son fils. “Ta maman est parti, toi aussi tu me laisses pour partir!!!!”

La nouvelle vient de tomber, l’humoriste, comédien perd son fils en pleine rentrée scolaire ADIEU FRANCK.

Ce lundi 12 octobre 2020, alors que la rentrée scolaire suit son cours, FRANCK, le fils de l’humoriste, comédien Papitou meurt, partant sur ce coup rejoindre sa mère récemment décédé, laissant derrière lui son père qui l’aimait bien.

« N’étant pas allé loin à l’école j’ai opté très tôt pour le cinéma à bas âge ceux qui m’ont connue savent quelles difficultés et misères j’ai vécu aujourd’hui connue partout dans le monde où je dois vous mettre vous mes enfants dans le beurre tu me laisses pour partir.

Qu’est-ce t’il passé mon bébé ? Ta maman est parti, toi aussi tu me laisses pour partir!!!!

2020 si je t’ai fais quelques choses pardonne moi je t’en supplie ramène moi mon enfant.

Je sort de mon accident difficilement, après Coronavirus est venu semer la terreur durant la Pandémie je perds mon Papa et aujourd’hui mon fils.

Seigneur pardonne moi si je t’ai offensé mais ramène moi mon Franck mon Franck, mon footballeur, mon champion .

Dort en paix je salue ta Maman, je salue également mon Papa, reposez tous en paix et priez toujours pour moi et les autres. » Papitou

Sapel MONE

