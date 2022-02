Côte d’ivoire :Infrastructure sportive pour la CAN 2023

Monsieur Véron Mosengo-Omba, Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football (CAF) a visité les ouvrages CAN de San Pedro.

Après Korhogo hier, le Secrétaire Général de la CAF a visité ce mardi 08 février 2022, les infrastructures en construction à San Pedro..

Satisfait par l’envergure et la qualité du travail déjà réalisé, M. Véron a annoncé aux micros de la presse présente sur place, au terme de sa mission à San Pedro, qu’il est satisfait de ce qu’il a vu et que dans les prochains jours, il sera de plus en plus présent en Côte D’Ivoire pour un suivi pratique de la préparation de la CAN.

Les prochaines étapes seront les visites des infrastructures des 3 autres villes: Yamoussoukro, Bouaké et Abidjan. Le Secrétaire Général de la CAF.

Comments

comments