Côte d’Ivoire: Le belge Besix va construire le tunnel du rond-point d’Abobo

Le belge Besix, en charge de projets pharaoniques en Côte d’Ivoire, tels que la tour F d’Abidjan Plateau, la plus haute d’Afrique et l’impressionnant chef d’oeuvre du Palais des Congrès du Parc des expositions, vient de décrocher un nouveau projet.

La construction du tunnel du rond-point de la mairie d’Abobo, long de 560 mètres, et dont PFO Africa est le maître d’œuvre, a été confiée à Besix, apprend un communiqué publié le 28 mars par la société belge.

” Le tunnel lui-même fera 210 mètres de long et 560 mètres long avec les rampes d’accès. Sa construction nécessitera le creusement de 130 000 m³ de tranchée, la mise en place de 4 000 tonnes d’armatures et le coulage de 23 000 m³ de béton de structure “, détaille Besix.

Les travaux qui ont déjà démarré devraient prendre fin en 2023.

Infrastructure clé pour décongestionner la commune d’Adodo, la plus peuplée de la capitale économique ivoirienne, le tunnel a également pour vocation de faciliter la liaison entre Abidjan et l’est du pays.

Il faut relever par ailleurs que l’ouvrage s’inscrit dans un vaste projet d’infrastructures relatif à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) que la Côte d’Ivoire doit accueillir en 2023. Le projet devrait faciliter la liaison entre la commune et le stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé de 60 000 places.

