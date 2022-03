Côte d’Ivoire: le ministre Pierre Dimba visite le chantier de l’hôpital général de San-Pedro

Le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, M. Pierre N’gou Dimba a visité le jeudi 03 Mars 2022, le chantier de l’hôpital général de San-Pedro, en présence du Ministre Felix Anoble, maire de San Pédro. Au cours de cette visite, le ministre en charge de la santé s’est rendu compte de la qualité des équipements des différents services qui composent cet établissement sanitaire.

Bâti sur une superficie de 5 hectares avec une capacité litières de 110 lits, Cette structure sanitaire qui sera bientôt ouverte au grand public du district du Bas-Sassandra enregistre trois blocs opératoires, les services d’hospitalisation, de réanimation, de gynéco- obstétrique, de radiologie avec scanner et mammographie, d’ophtalmologie, de consultation, de cabinets dentaire, d’urgence, d’administration etc.

Au terme de cette visite, la délégation conduite par le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle n’a pas caché sa joie pour ce joyau architectural qui répond aux objectifs du gouvernement de mettre à la disposition de la population des structures sanitaires ultra modernes pour une bonne prise en charge de leur santé.

