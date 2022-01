Côte d’Ivoire : le village de Nabimgué bénéficie du programme régional hydraulique multi usage

La mission de suivi-évaluation des projets hydrauliques en cours entamée le 26 janvier 2022 dans la région du TCHOLOGO a conduit la délégation dans le village de Nambigué Le Samedi 30 janvier 2022.

À Nambigué, village situé à environ 19 kilomètres de Ouangolodougou, il s’agissait de la visite du projet pilote du Programme Régional des Aménagements Hydrauliques Multi usages pour la Réalisation de la Sécurité Alimentaire (PRAHMU) dont bénéficie le village.

En effet, ce projet d’un coût global de

1 milliard 124 millions de FCFA est un don de l’UEMOA en faveur des populations rurales.

La particularité de ce projet est qu’il permet de résoudre non seulement la question de l’accès à l’eau potable mais aussi celle de l’autonomisation financière des femmes à travers la prise en compte des volets agricoles, pastoraux et halieutiques par des aménagements hydrauliques.

Ainsi, grâce à ce projet Nabimgué bénéficie d’un château d’eau de 100m3 et accessoires, de 05 forages équipés de systèmes de pompages solaires et électriques pour un débit cumulé de 126 m3/heures, de 07 bornes fontaines et de l’aménagement agro_sylo_pastoraux et halieutiques d’une parcelle de 40 hectares qui va servir pour les activités agricoles, pastorales et halieutiques des populations .

Le chef du projet Monsieur Ouattara Kipessorigui après avoir présenté le projet au spécialiste du suivi évaluation Silué Yassongui et sa délégation en présence du Secrétaire Général de la Préfecture de Ouangolodougou, Monsieur Niamké EBA, la visite des différentes infrastructures déjà réalisées et celles en cours à été faite.

Les travaux sont exécutés à plus de 90 % et l’eau est déjà disponible , il ne reste que l’achèvement des travaux d’aménagement avant la remise officielle prochaine de l’ouvrage aux populations par le Ministre de l’hydraulique Laurent TCHAGBA.

Au nom des bénéficiaires, Madame Ouattara Abiba, présidente de la coopérative de Nambigué qui compte 730 membres dont 63 hommes n’a cessé de traduire sa reconnaissance au Gouvernement pour avoir choisi leur village pour ce projet très salutaire.

La mission de suivi évaluation des projets se poursuit ce lundi 31 Janvier 2022 dans la région du PORO.

