Côte d’Ivoire: l’État prend le contrôle de ses biens immobiliers

Le gouvernement ivoirien a annoncé une initiative visant à répertorier les biens immobiliers de l’État dans le but d’établir une cartographie précise.

Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, a déclaré à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 13 mars 2024, qu’une mise à jour du fichier des biens immobiliers de l’État serait effectuée, couvrant l’ensemble du territoire national ainsi que les biens à l’étranger. En effet, il a été précisé que cette opération vise à constituer un système d’information exhaustif sur un patrimoine estimé à 48 000 biens immobiliers, en se basant sur les projections de 2023 issues du dernier recensement de 2014.Afin de garantir une cartographie précise avec une identification détaillée des biens immobiliers et leur immatriculation physique, un dispositif règlementaire plus adapté, s’appuyant sur une procédure spéciale simplifiée, sera mis en place pour accélérer la délivrance des arrêtés d’affectation, dans le but de protéger les intérêts de l’État et d’élaborer de nouvelles stratégies de mobilisation des ressources liées à ce patrimoine national.

L’opération, d’un coût global de 2,3 milliards de francs CFA, se déroulera en deux phases. La première phase, d’une durée de 12 mois, ciblera les deux districts autonomes, les 12 chefs-lieux de districts ainsi que les villes comptant plus de 200 000 habitants, notamment Bouaflé, Duékoué, Divo et Soubré. La seconde phase, également d’une année, concernera les autres localités du pays et les biens immobiliers à l’étranger.