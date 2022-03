Côte d’Ivoire : Patrick Achi inaugure la première phase des locaux réhabilités de l’hôpital général de yopougon attié

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a inauguré, le lundi 7 mars 2022, la première phase des locaux réhabilités de l’hôpital général de Yopougon-Attié.

Cette infrastructure réhabilitée à hauteur de 22 milliards de FCFA pour une capacité de 123 lits contre 57 initialement, s’inscrit dans la vision “Une Côte d’Ivoire solidaire”, a rappelé Patrick Achi.

Selon le Premier ministre, en construisant plus d’infrastructures sanitaires ou en réhabilitant certaines telles que l’hôpital général de Yopougon-Attié, le Président de la République et le gouvernement travaillent à “une santé publique très forte dans une Côte d’Ivoire plus prospère et plus solidaire”.

Le Chef du gouvernement a tenu à rendre hommage à l’ensemble du corps médical ainsi qu’à l’ensemble de la population ivoirienne, à qui il a demandé de continuer à “faire confiance au Président de la République Alassane Ouattara et à son gouvernement” qui œuvrent au quotidien pour leur bien-être.

Le Premier Ministre Patrick Achi a, au nom du président de la République, remis une ambulance neuve à l’hôpital général de Yopougon-Attié.

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle, Pierre Dimba a indiqué que “cet hôpital complet, moderne avec un plateau technique adéquat et offrant toutes les commodités entre en fonctionnement dès aujourd’hui avec les consultations prénatales, les consultations et mises en observation en médecine et en pédiatrie, le laboratoire et l’imagerie”.

Avant sa mise en chantier en 2018, l’ex-PMI de Yopougon Attié devenue hôpital général de Yopougon-Attié comprenait sept bâtiments de type pavillonnaire et quatre apatams, pour une capacité d’accueil de 57 lits.

Les sept bâtiments existants qui ont été réhabilités sont la guérite, la maternité et le bloc gynéco, les consultations prénatales et pédiatriques, l’hospitalisation suite de couches, l’hospitalisation chirurgie, le bloc cabinet dentaire et Kinésithérapie.

12 bâtiments ont été nouvellement construits. Ce sont les urgences, le laboratoire, l’imagerie médicale, l’administration et pharmacie en R+1, l’hospitalisation néonatalogie et médecine A en R+1, l’hospitalisation pédiatrique et médecine B en R+1, le service technique, la cuisine et le restaurant, la buanderie, l’incinérateur, les consultations externes en R+2 (travaux en cours) et le centre antituberculeux.

Des travaux ont été effectués au niveau de la réfection des réseaux de voirie, de l’assainissement, de l’adduction en eau et au niveau de l’électricité extérieure.

