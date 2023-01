Côte d’Ivoire: Pose de la première pierre du projet immobilier Riyadh City à Eloka-Té

Porté par CITÉ BETHANIE SARL, GAIA Côte d’Ivoire, GIS-International & Commercial Incorporate, Riyadh City est un projet immobilier d’envergure qui verra la construction sur une superficie de 28 hectares, en face de la lagune, à Elokaté Belle vue, commune de Bingerville, de 144 immeubles R+7 comprenant 4464 appartements de 04 pièces et du plus grand Mall d’Afrique de l’ouest. CITÉ BÉTHANIE SARL (dont le DG est Monsieur David Stéphane Kablan) a acquis un bloc de huit (08) immeubles de 248 appartements et entend satisfaire à terme la commande ferme de 500 appartements formulée par GIS-International & Commercial Incorporate au profit de la diaspora ivoirienne aux États-Unis et au Canada.

Par ailleurs, ledit projet immobilier, 《Riyadh City》intervient dans le cadre d’un Mémorandum d’entente entre d’une part GIS-International & Commercial Incorporate et le Ministère d’État, Ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, lors du forum d’affaires et d’investissements Côte d’Ivoire – Amérique du Nord, et d’autre part entre GIS-International & Commercial Incorporate et le Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Il s’inscrit dans le Programme Présidentiel de Logements Sociaux et Économiques (PPLSE).

Cette pose de la première pierre a vu la présence de plusieurs autorités d’ici et d’ailleurs à savoir: Monsieur Issouf Doumbia, Député-Maire de Bingerville,, Madame Manel, DG de GAIA CÔTE D’IVOIE, Monsieur David Stéphane Kablan, DG de CITÉ BÉTHANIE SARL, Monsieur Ibrahim Diallo, PDG de GIS International & Commercial Incorporate, Monsieur Tarek Kadada, PDG de GAIA Holdings, Son Excellence Monsieur Inza Camara, Consul général de la Côte d’Ivoire à New York, Monsieur Kabran Assoumou, Directeur de cabinet de la Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Monsieur Diby Kokora, Directeur des grands programmes immobiliers au Ministère de la Construction du Logement et de l’Urbanisme.

