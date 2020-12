Immobilier : lancement officiel du projet immobilier du ministère des eaux et forêts à Songon

Lancement officiel du projet immobilier du ministère des eaux et forêts à Songon

Le Ministre Alain-Richard DONWAHI enregistre sa souscription pour un logement.

Le Ministre Alain-Richard DONWAHI donne le coup d’envoi officiel des souscriptions pour obtenir un logement dans la cité des agents des Eaux et Forêts baptisée « Alain-Richard DONWAHI », ce mercredi 02 décembre 2020, à la salle de conférence du 14ème étage de la tour A. En présence de M. Roland KOUAKOU, Directeur Général de JARE Industries Côte d’Ivoire, et de ses collaborateurs du cabinet, le Ministre des Eaux et Forêts a renseigné et signé la fiche de souscription lui donnant droit à un de ces logements.

Cette opération immobilière dont la première tranche de 1210 logements à Songon, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest d’Abidjan, qui sera livrée dans un délai compris entre 8 et 24 mois à compter de ce jour, concerne tous les agents des Eaux et Forêts et tous les agents interministériels en service au Ministère des Eaux et Forêts (MINEF). Elle est le fruit d’une convention* de partenariat entre le MINEF et la société immobilière JARE Industries Côte d’Ivoire, accompagnée par NSIA Banque.

Sur instruction du Ministre Alain-Richard DONWAHI, ce projet a fait l’objet comme il est de coutume au MINEF, d’une large concertation et d’une sensibilisation des agents à travers des rencontres d’information des bénéficiaires les 16 et 17 novembre 2020, au 13ème étage de la Tour A, à la SODEFOR et à l’OIPR, afin de recueillir leurs observations et susciter leur adhésion. A ces rencontres ont pris part les membres du cabinet du Ministre, les représentants des Directions Générales, Centrales et déconcentrées du MINEF, les représentants des agents en service à la SODEFOR et à l’OIPR, et les représentants des syndicats et de la mutuelle des agents des Eaux et Forêts.

Ce sont des appartements de 3 et 4 pièces, des villas basses de 3 pièces et des villas Dupleix de 4 pièces entièrement achevés, que JARE Industries Côte d’Ivoire mettra à la disposition des souscripteurs après le paiement de l’apport initial à l’origine de 30% du prix du logement qui est passé à 10% suite aux rencontres de concertation avec les agents. Les prix des logements compris entre 25 et 55 millions de F CFA (l’apport initial y sera soustrait) seront payés après la réception des clés de la maison par l’agent, sur une période maximum de 20 ans. La particularité et le caractère social de cette opération se trouvent renforcés par le fait que le paiement mensuel pour l’acquisition définitive de la maison se fera avec le bail de l’agent, après qu’il ait pris possession de la maison ou qu’il y habite.

Notons que l’une des mesures sociales prise par le Ministre Alain-Richard DONWAHI depuis son arrivée à la tête de cette institution, a été l’augmentation de 62% du montant des baux des agents afin de donner à l’agent et à sa famille un cadre de vie décent. Aujourd’hui c’est la garantie d’être propriétaire d’un toit avec ce bail revalorisé, qui leur est offert avec cette opération immobilière. Ainsi la corporation se retrouve au-delà des promesses faites et qui sont toutes en cours de réalisation.

A cette cérémonie, prennent aussi part les premiers agents des Eaux et Forêts qui souscrivent à cette opération immobilière. Ils sont exempts du paiement de l’apport initial. Car, à l’attention des agents bénéficiaires de ce programme de logements, JARE Industries Côte d’Ivoire fait une offre spéciale de lancement en annulant l’apport initial des 100 premiers souscripteurs.

Un bureau a été ouvert au 13ème étage de la Tour A, pour toute information et pour les souscriptions. Les agents en service à l’intérieur du pays peuvent souscrire en renseignant le formulaire disponible auprès de leur chef de service et en y joignant les pièces à fournir et les frais de dossier.

Le Ministre a séance tenante payé les frais de dossier des 4 premiers souscripteurs.

