Métro d’Abidjan : Le 1er mur VSoL sur 77 000 m² de murs VSoL du projet sort de terre à Abobo au PK 23

« Après le premier ouvrage d’art réalisé à Adjamé, le projet de métro d’Abidjan franchit une autre étape avec la construction des murs VSoL. Le premier mur de cette série vient de voir le jour au PK 23 (Abobo) », rapporte une note d’information du ministère des Transports.

Qui explique que les murs VSoL sont des murs de soutènement en béton armé, composé d’écailles en béton et de treillis de barre d’acier galvanisée.

« Au total, 77 000 m² de murs VSoL seront construits pour le métro d’Abidjan, représentant une longueur totale proche de 16 000 mètres linéaires de murs verticaux », indique le ministère des Transports dans sa note d’information.

Précis, le ministère des Transport indique que les écailles sont posées verticalement pour contenir le remblai.

Selon le ministère, la technique VSoL a pour avantage majeur la limitation de l’emprise au sol de l’infrastructure. Signalons que la plupart des écailles béton présentent les dimensions de 2.25 m de large et 1.8 m de hauteur, avec une épaisseur structurelle de 14 cm. Cette technique garantit la solidité et la durabilité des ouvrages.

Evoquant la délicatesse de la construction des murs VSoL , le ministère indique que cela demande une approche méthodique, depuis la préparation du terrain, la pose des écailles béton jusqu’à la pose des treillis métalliques et le compactage du matériau de remblai.

Pour ce faire, chaque étape est exécutée avec précision pour assurer la qualité et la résistance des murs. « Ces murs sont fabriqués localement avec du béton bas carbone et résistant aux effets des eaux agressives. Les armatures des écailles sont composées de barres de diamètre 8 et 10 mm à haute adhérence », peut-on lire dans la note d’information.