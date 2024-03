Retard dans les travaux de construction du marché gouro d’Adjamé: le promoteur s’expliqueet rassure

Pour apaiser les craintes et répondre aux interrogations, le promoteur du projet, Richard Yao Koffi, a tenu à s’exprimer lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce lundi 11 mars 2024 à Cocody.

S’adressant directement aux commerçantes et commerçants impliqués dans ce projet, Richard Yao Koffi a tenu des propos rassurants : “Je veux rassurer mes braves mamans et les commerçants, qui ont adhéré à ce projet, qui nous ont fait confiance depuis le début, que les travaux ont bel et bien repris. Ils ne doivent donc plus s’inquiéter. Nous leur avons promis un marché ultra-moderne, et nous leur donnerons un marché ultra-moderne.”

Bien que le marché Gouro ait été annoncé pour une livraison fin 2024, le promoteur a reconnu quelques obstacles financiers rencontrés en cours de route, évaluant le coût total du projet à plus de 16 milliards de F CFA.

“Nous avons rencontré quelques difficultés avec nos premiers partenaires qui devraient nous financer pour la construction de ce marché. Jusqu’à ce jour, nous n’avons pas pu entrer en possession de ces fonds pour des raisons sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir au moment opportun. Mais le plus important, c’est que nous avons désormais d’autres partenaires qui nous accompagnent”.

Insistant sur la crédibilité de sa structure, Richard Yao Koffi a souligné leur expérience antérieure dans la construction de marchés. Il a également annoncé la possibilité pour ceux qui souhaitent se retirer du projet d’être remboursés pour la réservation des magasins. “Nous sommes disposés à satisfaire à leur demande. Elles peuvent passer à nos bureaux pour rentrer en possession de leur dû”.