Le pont piéton d’Andokoi est l’un des ponts le plus utilisé par la population. Il relire les quartiers Ziguenshor et le 23ème arrondissement dans la commune de Yopougon est devenu un réel danger pour les piétons et les véhicules.

Ce pont de plus en plus dégradé ne tient qu’à un bout de fil. Face à cette situation, nous interpelons les autorités à réagir vite avant qu’il ne soit trop tard.

Alya Bella

