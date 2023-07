Absence des canadairs dans la lutte contre les incendies : la protection civile s’explique

Plusieurs pages sur les réseaux sociaux et autres sources d’information ont déploré l’absence des canadairs, dans la lutte contre les incendies qui se sont déclenchés la nuit du dimanche au lundi, dans plusieurs wilayas du pays. La protection civile a assuré, ce mardi, que les moyens aériens ont bien été engagés.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, le directeur général de l’information et des statistiques à la Direction générale de la Protection civile, le colonel Farouk Achour, a affirmé que « ces moyens ont commencé à être engagés dès le 15 juin dernier à l’occasion d’un incendie dans la wilaya de Chlef ». Il a souligné qu’à Béjaïa, deux avions aéronefs que nous avons loués ont été engagés, en plus de nos deux hélicoptères, deux autres de l’ANP (Armée nationale populaire) ainsi que le BE-200, un avion de grande capacité dernièrement acquis.

Vidéo associée: Les fumées du Canada : Quelles conséquences ? (Dailymotion)

« Au même moment, des moyens aussi importants opéraient dans d’autres wilayas, à l’instar de Bouira, Boumerdès et Jijel », a-t-il encore précisé avant d’ajouter que « Au même moment, des moyens aussi importants opéraient dans d’autres wilayas, à l’instar de Bouira, Boumerdès et Jijel », a-t-il encore précisé avant d’ajouter que lors de ces interventions, « nos pilotes et ceux de l’ANP ont pris de sérieux risques vues les conditions climatiques et de relief extrêmement difficiles ».

Quant à l’évolution de la situation sur le terrain, le représentant des « soldats du feu » a assuré que pas moins de 67 foyers d’incendie ont été maitrisés entre hier à 18h et ce matin, et que la lutte se poursuit contre 13 foyers d’incendie dans les wilayas de Médéa (1), Skikda, où l’on enregistre le plus grand nombre (5), Jijel (2), Bouira (2), Taref (1), Béjaia (1), sétif (1).