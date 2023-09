Daloa : La Brigade de recherche et d’intervention met aux arrêts 6 présumés bandits

Les hommes du Commissaire Beugré Dacoury de la Brigade de recherche et d’intervention (Bri) viennent de mettre fin à la « barbarie » d’un groupe de 6 jeunes délinquants appelés communément « enfants en conflit avec la loi ».

Selon le Commissaire Beugré Dacoury rencontré le 26 septembre 2023, à la Préfecture de Police de Daloa, tout a commencé quand des boutiquiers et habitants du quartier Kennedy de Daloa ont porté plainte à la Police pour des faits de cambriolages et autres attaques à main armée.

Après des investigations, le Commissaire et ses hommes ont mis le grappin sur un des complices des bandits, le nommé Bakayoko Issiaka dit Djinan.

Rapidement, une descente musclée est organisée. Les « enfants en conflit avec la loi » sont surpris par les policiers. Après une course poursuite, les six individus armés de machettes, de couteaux et de gourdins seront appréhendés.

En plus des armes blanches retrouvées sur ces agresseurs, de la drogue, deux motos, trois postes téléviseurs, des pâtes alimentaires, des bouteilles de gaz et des amulettes ont également été saisis.

Le plus âgé des bandits qui a 20 ans, Kouadio Koffi Yann Madoché, explique leurs modes opératoires et les armes utilisées. “A partir de 20 heures, tous les passants dans les rues du quartier Kennedy 2 sont nos cibles. Nous utilisons des machettes et couteaux pour les agresser”, avoue-t-il.

Le plus jeune du groupe, Sidibé Siaka, 18 ans, regrette son acte et invite les jeunes à avoir les bons comportements. “J’ai eu de la peine quand j’ai vu ma mère pleurer à cause de mes actes. J’invite tous les jeunes à donner dos au banditisme”, a-t-il dit les yeux larmoyants.

La population du quartier Kennedy est soulagée à l’image du Commissaire Beugré Dacoury qui invite les populations à une franche collaboration.

La bande de délinquants a été déférée devant le parquet de Daloa pour la suite de la procédure.