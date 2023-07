Biden se rendra à Londres, au sommet de l’Otan et en Finlande du 9 au 13 juillet

Le président américain Joe Biden va effectuer une tournée diplomatique européenne du 9 au 13 juillet, en se rendant au Royaume-Uni, au sommet de l’Otan en Lituanie puis en Finlande, a annoncé la Maison Blanche ce dimanche. Il rencontrera le roi Charles III et le Premier ministre britannique Rishi Sunak à Londres, avant de participer au sommet de l’Otan à Vilnius les 11 et 12 juillet, a précisé sa porte-parole, Karine Jean-Pierre. À Helsinki, Joe Biden se rendra à un sommet entre dirigeants américains et nordiques.