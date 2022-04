Biens mal acquis au Gabon: quatre enfants d’Omar Bongo mis en examen en France

L’affaire des biens mal acquis revient sur le devant de l’actualité au Gabon. Quatre enfants du président défunt Omar Bongo ont été mis en examen par la justice française. Ils sont accusés de recel de détournement de fonds publics, corruption active et passive et abus de biens sociaux, suite à l’acquisition d’un important parc immobilier en France durant les dernières décennies.

Grâce, Betty, Arthur et Hermine Bongo sont aujourd’hui tous quinquagénaires. Le juge financier Dominique Blanc les a mis en examen de manière successive, entre le 25 mars et le 5 avril 2022. En cause : les biens immobiliers qu’ils détiennent en France. La justice les soupçonne en effet d’avoir bénéficié d’un important patrimoine acquis frauduleusement par Omar Bongo en son temps. Un patrimoine qui s’élèverait à environ 85 millions d’euros. Et surtout, selon le parquet national financier, ces enfants savaient que l’origine des fonds était frauduleuse.

Indignation

Justement, Me Elise Arfi, qui défend Grace Bongo, se dit aujourd’hui « profondément indignée » et « conteste ces accusations ». Selon elle, sa cliente est « totalement de bonne foi » et ne connaissait pas la provenance de l’argent. L’avocate s’interroge sur cette mise en examen qui survient 25 ans après des acquisitions immobilières « parfaitement légales », dit-elle, avec « des vendeurs qui ont perçu l’argent de la vente, et des taxes qui ont toujours été payées ». « Tout est fait de manière régulière », assure-t-elle.

Recours

Selon Me Elise Arfi, la justice française souhaite au final saisir tous ces biens, ce qui porterait atteinte au principe de sécurité juridique, qui protège contre les effets négatifs de la loi, ainsi qu’au droit à la propriété. L’avocate promet déjà un recours avec le dépôt, prochainement, d’une requête en nullité de la mise en examen.

L’affaire des biens mal acquis est une vieille affaire avec une enquête déclenchée en 2007. Omar Bongo lui est mort en 2009. D’autres enfants d’Omar Bongo sont dans le viseur de la justice française. À commencer par le président actuel Ali Bongo, et sa sœur Pascaline, ancienne ministre des Affaires étrangères

