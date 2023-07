Brigitte Macron sublime en robe courte : elle adopte la couleur la plus chic de la saison (et une jolie coiffure bohème)

La Première dame est une femme de style. A chacune de ses apparitions, elle est tirée à quatre épingles et sublime. Brigitte Macron est notamment une adepte du combo petite robe courte sublimée par des escarpins vertigineux. Elle était époustouflante en petite robe noire à empiècement en cuir avec des manches XXL et talons aiguilles mais également superbe en robe patineuse courte bleu marine à sangles.

Mais si les couleurs sombres sont une valeur sûre pour un look adapté à sa fonction, elle est également bien consciente du potentiel chic des tonalités plus claires, qui ont notamment le vent en poupe sur les réseaux sociaux pour atteindre les looks effet “old money”.

Elle était splendide en total look crème avec sa petite robe courte ultra chic et escarpins, ou encore en rose avec sa robe droite sublimée d’un manteau boutonné et de ses incontournables talons aiguilles. Le blanc la met également très en valeur, comme son look en jupe courte droite qu’on a adoré.

Présente au dîner officiel organisé à l’occasion du sommet de l’OTAN à Vilnius, elle vêtue une nouvelle robe pleine d’élégance. La Première dame a opté pour un look blanc rehaussé d’accessoires noirs.

Brigitte Macron splendide en robe courte blanche à col montant, légères épaulettes et escarpins noirs

Brigitte Macron a opté pour un modèle qui arrive au dessus du genou. La robe est immaculée mais structurée par des coutures qui soulignent sa poitrine, sa taille et ses épaules, créant un effet d’épaulettes. Il s’agit d’un modèle manches longues à col montant, ultra chic. Elle complète le look avec des escarpins noirs à talons hauts et bouts pointus en cuir vernis ainsi qu’une petite pochette noire matelassée.

Pour sa mise en beauté, elle a opté pour LA coiffure bohème chic et ultra tendance du moment : le chignon torsadé. Le devant de son visage est encadré par les mèches de sa frange rideau et la coiffure est sublimée de jolies boucles d’oreilles pendantes. Pour le maquillage, elle reste fidèle à son look, un teint hâlé, une bouche nude et un smoky et du mascara sur les yeux pour agrandir et ouvrir son regard.