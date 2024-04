Ce que l’on sait des frappes iranienne contre Israël

L’Iran a lancé plusieurs vagues d’attaques contre Israël dans la nuit du 13 au 14 avril, ciblant apparemment des positions militaires à travers le pays.

L’attaque a déclenché les défenses anti-aériennes en Israël et a incité les alliés occidentaux, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, à faire décoller leurs avions de leurs bases au Moyen-Orient dans le but d’abattre les missiles avant qu’ils n’atteignent leurs cibles.

1) Qu’est-ce qui a motivé l’attaque

Ces frappes constituent des représailles à une frappe aérienne contre le consulat iranien à Damas, en Syrie, survenue au début du mois et attribuée par Téhéran à Israël. L’attaque a complètement détruit le bâtiment diplomatique et tué sept officiers de la force d’élite Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), dont deux généraux de haut rang.

La frappe du consulat, sur laquelle Israël a gardé le silence comme il le fait habituellement en ce qui concerne les attaques extraterritoriales, a été explicitement citée comme prétexte aux frappes du CGRI. Ces frappes interviennent en représailles aux « nombreux crimes du régime sioniste, notamment l’attaque contre la section consulaire de l’ambassade d’Iran à Damas », a déclaré la Force Qods.

2) Ampleur de l’attaque

L’Iran s’est montré ambigu quant à l’ampleur de l’attaque, le CGRI déclarant avoir lancé « des dizaines de missiles et de drones contre certaines cibles à l’intérieur des territoires occupés », qualifiant les frappes de « vastes ».

Selon les estimations des Forces de défense israéliennes (FDI), Téhéran a tiré un barrage de plus de 200 missiles et drones kamikaze sur le pays.

3) Étendue des dégâts

La majorité des missiles entrants ont été abattus avant même d’atteindre l’espace aérien israélien, a affirmé le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari. Seule une fraction a réussi à passer, infligeant des dégâts mineurs en Israël, a-t-il déclaré.

Washington a fourni une évaluation similaire des dégâts, le président Joe Biden déclarant que les États-Unis ont « aidé Israël à détruire presque tous les drones et missiles entrants.

De nombreuses vidéos non vérifiées circulant en ligne prétendent cependant montrer plusieurs projectiles traversant les défenses anti-aériennes israéliennes, touchant des cibles au sol.

4) Réaction internationale

Les alliés les plus proches d’Israël, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et d’autres pays occidentaux, n’ont pas tardé à condamner ces frappes. Biden a convoqué une réunion d’urgence du G7 pour évaluer la situation et « coordonner une réponse diplomatique unie à l’attaque effrontée de l’Iran ».

Israël et l’Iran ont également échangé des accusations à l’ONU, le second insistant sur le fait qu’il exerce son droit de légitime défense à la suite de l’attaque du consulat, tandis que le premier accuse Téhéran de violer la Charte des Nations Unies. Israël a demandé une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l’ONU, exhortant l’organisme à désigner le CGRI comme groupe terroriste.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné l’attaque iranienne comme une « grave escalade » et a appelé à la fin immédiate des hostilités. « Ni la région ni le monde ne peuvent se permettre une autre guerre », a-t-il déclaré.

5) Perspectives d’une nouvelle escalade

L’Iran a indiqué que cette frappe massive était une mesure de représailles ponctuelle aux actions israéliennes, plutôt que le début d’une campagne militaire plus large. Cependant, toute tentative de représailles se heurtera à une plus grande réponse, a déclaré la mission iranienne auprès de l’ONU, mettant explicitement en garde les États-Unis contre toute intervention.