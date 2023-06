CEDEAO, LA LIBRE CIRCULATION DES BIENS ET DES PERSONNES AU CŒUR D’UN ATELIER À ABIDJAN

Lutter contre les entraves à la libre circulation des personnes, des biens, du bétail et la redynamisation du commerce dans l’espace CEDEAO. C’est l’objectif de l’atelier qui s’est ouvert à Abidjan le lundi 12 juin 2023.

Il s’agit de faire l’état des lieux des travaux bloqués depuis la mise en marche du mécanisme en 2015. La rencontre permettra d’identifier les freins à la lutte contre les entraves à la libre circulation des personnes, des biens, du bétail et la redynamisation du commerce dans l’espace CEDEAO et surtout de mettre en place un cadre permanent et durable pour la relance du mécanisme de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-Etats des personnes. Mais aussi des biens et du bétail dans l’espace CEDEAO.

« Les coûts encore élevés de transaction, les incertitudes, les infrastructures déficientes et des procédures complexes aux frontières font que le commerce intra-africain est le plus bas de tous les commerces inter-régionaux dans le monde. C’est pourquoi, le présent atelier vise entre autres à identifier les freins à la lutte contre les entraves à la libre circulation des personnes, des biens, du bétail et la redynamisation du commerce dans l’espace CEDEAO, à mettre en place un cadre permanent et durable pour la relance du mécanisme de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-Etats des personnes, des biens et du bétail dans l’espace CEDEAO, et à élaborer une feuille de route pour la relance », a réagi Diakalidia Konaté, le secrétaire exécutif de la CNFCI.

de la facilitation du transport des bouviers et commerçants, ont permis aux acteurs de la filière bétail, de réaliser des gains en matière de temps de parcours des corridors de 40 à 60 %, de rotation des véhicules de transport et de réduction des tracasseries routières de 50 à 90%.

Au niveau des cars de transport inter-Etats, 15.230 voyages ont été facilités, sur la période 2016-2019, avec réduction des temps de déplacement et du nombre d’arrêts de 50 à 80% selon les destinations.

« Il est de notre devoir de travailler ensemble en vue de lever les obstacles à la libre circulation et créer un environnement propice à la mobilité des personnes et à la facilitation des échanges. La CEDEAO reste déterminée à accompagner les Etats dans la mise en œuvre de ce mécanisme régional », a assuré Fanta Cissé, la représentante résidente permanente de la CEDEAO.

Une feuille de route pour la mise en œuvre du manifeste dématérialisé des passagers sera élaborée à la fin de la réunion.