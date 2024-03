Cour pénale internationale: six nouveaux juges dont un africain prêtent serment

Les juges M. Keebong Paek (République de Corée), M. Erdenebalsuren Damdin (Mongolie), Mme Iulia Motoc (Roumanie), M. Haykel Ben Mahfoudh (Tunisie), M. Nicolas Guillou (France) et Mme Beti Hohler (Slovénie) ont été élus pour des mandats de neuf ans lors de la vingt-deuxième session de l’Assemblée des Etats Parties (AEP) au Statut de Rome en décembre 2023.

Les six nouveaux juges commenceront leur mandat le 11 mars 2024 et seront ensuite appelés à exercer leurs fonctions à temps plein en fonction de la charge de travail de la Cour. Les six juges ont pris un engagement solennel, devant la Présidente de l’AEP, S.E.

Mme Päivi Kaukoranta, en déclarant : « Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations ».

Même si la Cour reste une institution relativement jeune sur la scène internationale, elle a rapidement mûri et assuré sa place dans l’ordre mondial. La Présidente de l’AEP, S.E. Mme Päivi Kaukoranta, a souhaité la bienvenue aux nouveaux juges de la Cour : « Honorables juges, la tâche qui vous attend est formidable, mais vous n’empruntez pas ce chemin seuls. Même si la Cour reste une institution relativement jeune sur la scène internationale, elle a rapidement mûri et assuré sa place dans l’ordre mondial. L’Assemblée des États parties se tient à vos côtés dans la poursuite incessante de la justice et de l’éradication de l’impunité. »